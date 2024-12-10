В Пермском крае приставы забрали ребенка у матери, которая отказывалась его лечить

Женщина имеет заболевание с 2010 года, у нее двое детей, старшему 10 лет, младшему 1,5 года. Дети нуждаются в медицинском обследовании, а младший — в лечении (у него такое же заболевание, как у матери). Женщина не посещала медицинские учреждения, не проходила должного лечения, в роддоме подделала справки (это отражено в решении суда) о том, что у нее нет заболевания.