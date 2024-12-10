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Posted 10 декабря, 06:58

Published 10 декабря, 06:58

Modified 10 декабря, 07:00

Updated 10 декабря, 07:00

В Пермском крае приставы забрали ребенка у матери, которая отказывалась его лечить

В Пермском крае приставы забрали ребенка у матери, которая отказывалась его лечить

10 декабря 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Детский мир
У женщины и ее сына одинаковый диагноз.

Судебные приставы Кунгурского округа Пермского края разыскали семью, в которой мать и отец ограничены в родительских правах, а ребенок нуждается в медицинском обследовании и лечении — по решению суда. Ребенка изъяли и передали в центр помощи детям.

Женщина имеет заболевание с 2010 года, у нее двое детей, старшему 10 лет, младшему 1,5 года. Дети нуждаются в медицинском обследовании, а младший — в лечении (у него такое же заболевание, как у матери). Женщина не посещала медицинские учреждения, не проходила должного лечения, в роддоме подделала справки (это отражено в решении суда) о том, что у нее нет заболевания.

Суд установил, что младший ребенок нуждается в медицинской помощи, но женщина попыталась скрыться, переехала в другой город, сменила имена, фамилии, отчества всей семье. Поэтому органы опеки долго не могли найти её.

Как стало известно Properm.ru, мать считает, что младший ребенок ничем не болен, и результаты анализов, которые брали в медицинском учреждении в Перми, неверны. Она ездила в соседнюю область, где ребенок сдавал анализы, и результаты оказались отрицательные. Но имеется информация, что вместо её ребенка анализы взяли у другого малыша, что она, возможно, пришла на прием с чужим ребенком.

Известно, что полиция возбудила в отношении матери уголовное дело по статье «оставление человека в опасности».

Судебные приставы и сотрудники полиции искали семью, которая срочно покинула Кунгурский округ и уехала в Кишерть, узнали примерный адрес местонахождения, сузили круг поисков до нескольких жилых домов. И в результате поквартирного обхода нашли беглецов. Ребенок был передан органам опеки и попечительства.
Родители могут восстановиться в родительских правах, если докажут в суде, что готовы заботиться о здоровье сына.

О состоянии здоровья и дальнейшей судьбе старшего ребенка не известно. Очевидно, пока он находится с родителями.

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#Суд#Детский мир#Судебные приставы#Опека#Органы опеки
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