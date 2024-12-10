В Пермском крае снизят требования к претендентам на главную семейную награду региона

Posted 10 декабря, 14:39
Published 10 декабря, 14:39
Modified 10 декабря, 14:42
Updated 10 декабря, 14:42
Почетный знак «За достойное воспитание детей» смогут получить семьи с четырьмя, а не пятью детьми, как было ранее. Изменения в региональный закон о наградах внес глава Прикамья Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края.
Понижен ценз «в целях обеспечения последовательности награждения сначала осуществлять награждение родителей краевой наградой, а затем государственными наградами РФ, к примеру, медалью ордена „Родительская слава“».
Законопроектом изменяется и сама форма почетного знака. На знаке в виде круглой медали диаметром 50 мм будут изображаться аисты, символизирующие родителей, стремящихся к сохранению домашнего очага. Это традиционный образ защиты и дома. Также на знаке будет изображена ветвь яблони с восемью цветками. В случае принятия проекта закона, награждение почетным знаком будет проходить 15 мая, в Международный день семьи, и 8 июля, в День семьи, любви и верности.
В Перми продолжается правовой спор о товарном знаке «Счастье не за горами». На этом фоне появился социологический опрос, по которому граждане могут стать виртуальным «присяжным».