В Пермском крае снизят требования к претендентам на главную семейную награду региона

Законопроектом изменяется и сама форма почетного знака. На знаке в виде круглой медали диаметром 50 мм будут изображаться аисты, символизирующие родителей, стремящихся к сохранению домашнего очага. Это традиционный образ защиты и дома. Также на знаке будет изображена ветвь яблони с восемью цветками. В случае принятия проекта закона, награждение почетным знаком будет проходить 15 мая, в Международный день семьи, и 8 июля, в День семьи, любви и верности.