В Прикамье перевозчик игнорировал контракты и не пускал автобус до Перми

В связи с допущенными нарушениями юридическое лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) в виде штрафа в размере 158 тыс. рублей.