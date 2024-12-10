В Прикамье перевозчик игнорировал контракты и не пускал автобус до Перми

Posted 10 декабря, 15:19
Published 10 декабря, 15:19
Modified 10 декабря, 15:22
Updated 10 декабря, 15:22
Прокуратура Очерского района проверила исполнение требований федерального законодательства организацией, осуществляющей пассажирские перевозки на территории Очерского округа. Выявлены нарушения, сообщает прокуратура края.
Установлено, что условия государственного контракта перевозчиком не соблюдаются, в 2024 году отмечены факты нарушения периодичности осуществления пассажирских перевозок по маршруту Очер — Пермь.
В связи с допущенными нарушениями юридическое лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) в виде штрафа в размере 158 тыс. рублей.
Какой именно из шести перевозчиков, обслуживающих данный маршрут, не выполнял свои обязанности, прокуратура не сообщает.
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