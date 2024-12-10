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Posted 10 декабря, 15:19

Published 10 декабря, 15:19

Modified 10 декабря, 15:22

Updated 10 декабря, 15:22

Перевозчик оштрафован на 158 тыс. рублей за нарушение работы автобусов до Перми

В Прикамье перевозчик игнорировал контракты и не пускал автобус до Перми

10 декабря 2024, 15:19
Фото: 1MI.

Перевозчик оштрафован на 158 тыс. рублей за нарушение работы автобусов до Перми

Сюжет
Пермская езда
Организатор автобусного сообщения оштрафован на 158 тыс. рублей.

Прокуратура Очерского района проверила исполнение требований федерального законодательства организацией, осуществляющей пассажирские перевозки на территории Очерского округа. Выявлены нарушения, сообщает прокуратура края.

Установлено, что условия государственного контракта перевозчиком не соблюдаются, в 2024 году отмечены факты нарушения периодичности осуществления пассажирских перевозок по маршруту Очер — Пермь.

В связи с допущенными нарушениями юридическое лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) в виде штрафа в размере 158 тыс. рублей.

Какой именно из шести перевозчиков, обслуживающих данный маршрут, не выполнял свои обязанности, прокуратура не сообщает.

Сроки проектирования и строительства автобусной остановки у нового здания Пермской краевой клинической инфекционной больницы (ул. Космонавта Леонова, 84а) пока не известны. Пермяки вынуждены ходить пешком до больницы.

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#Пермская езда#Пермь#Автобус#Транспорт#Очер#Автобусный маршрут#Автобусные маршруты
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