properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 12:19

Published 10 декабря, 12:19

Modified 10 декабря, 12:21

Updated 10 декабря, 12:21

В Пермском крае вынесен приговор матери, жестоко избивавшей своих троих детей

В Соликамске горе-мамашу приговорили за избиение своих троих детей

10 декабря 2024, 12:19
Фото: 1MI.

В Пермском крае вынесен приговор матери, жестоко избивавшей своих троих детей

Сюжет
Детский мир
Женщина жестоко избила детей в марте 2024 года.

Соликамский городской суд вынес приговор матери троих детей. Она признана виновной за нанесение дочерям и сыну побоев, сообщают в краевой прокуратуре.

Женщину до этого дважды привлекали к админответственности за нанесение побоев. Но в марте этого года она, будучи пьяной и используя малозначительный повод, нанесла двум дочерям и сыну многочисленные телесные повреждения различных частей тела.

Судом женщина признана виновной по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Суд назначил виновной наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Также суд удовлетворил исковые требования прокурора, заявленные в интересах несовершеннолетних потерпевших о компенсации морального вреда.

Жительница Юсьвы добилась возвращения себе полуторагодовалого сына. Исполняя решение суда об определении места жительства несовершеннолетнего, судебные приставы передали жительнице с. Юсьва ее сына. Ранее мальчик проживал с отцом, который увез его от родной матери, считая, что так будет лучше для ребенка. Ранее отец избивал супругу и ребенка.

Читайте также:
Семилетний мальчик уснул в автобусе и потерялся на Перми-1Педагоги жалуются, что училище «Уральское подворье» стало недоступно для школьниковНа эспланаде в центре Перми начали строить ледовый городок
#Происшествия#Суд#Пермь#Детский мир#Приговор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика