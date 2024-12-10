В Соликамске горе-мамашу приговорили за избиение своих троих детей

Жительница Юсьвы добилась возвращения себе полуторагодовалого сына. Исполняя решение суда об определении места жительства несовершеннолетнего, судебные приставы передали жительнице с. Юсьва ее сына. Ранее мальчик проживал с отцом, который увез его от родной матери, считая, что так будет лучше для ребенка. Ранее отец избивал супругу и ребенка.