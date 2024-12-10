В Соликамске горе-мамашу приговорили за избиение своих троих детей

Posted 10 декабря, 12:19
Published 10 декабря, 12:19
Modified 10 декабря, 12:21
Updated 10 декабря, 12:21
Соликамский городской суд вынес приговор матери троих детей. Она признана виновной за нанесение дочерям и сыну побоев, сообщают в краевой прокуратуре.
Женщину до этого дважды привлекали к админответственности за нанесение побоев. Но в марте этого года она, будучи пьяной и используя малозначительный повод, нанесла двум дочерям и сыну многочисленные телесные повреждения различных частей тела.
Судом женщина признана виновной по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Суд назначил виновной наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Также суд удовлетворил исковые требования прокурора, заявленные в интересах несовершеннолетних потерпевших о компенсации морального вреда.
Жительница Юсьвы добилась возвращения себе полуторагодовалого сына. Исполняя решение суда об определении места жительства несовершеннолетнего, судебные приставы передали жительнице с. Юсьва ее сына. Ранее мальчик проживал с отцом, который увез его от родной матери, считая, что так будет лучше для ребенка. Ранее отец избивал супругу и ребенка.