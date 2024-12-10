Власти передали инвестору в аренду участки для реконструкции Пушкинской бани

Posted 10 декабря, 02:59
Published 10 декабря, 02:59
Modified 10 декабря, 03:01
Updated 10 декабря, 03:01
В Перми выделен участок для реконструкции, эксплуатации и технического обслуживания здания Пушкинской бани на ул. Газеты Звезда, 38. Его площадь составляет чуть более 2,7 тыс. кв. м. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в выделенный земельный надел входит само здание бани и прилегающие к нему участки.
Сейчас участок передан в аренду инвестору — ООО «Прерогатива» из Екатеринбурга. Компания будет заниматься реновацией и развитием Пушкинской бани по договору муниципально-частного партнерства. Арендовать земельный участок она может в течение 10 лет. Когда этот срок истечет, при условии выполнения всех обязательств и регистрации объекта, инвестор сможет выкупить участок. В настоящий момент земельный надел находится в муниципальной собственности.
О поисках инвестора для преобразования здания Пушкинской бани стало известно в августе этого года. Городские власти сообщали, что при реконструкции объекта намерены предусмотреть появление точек общественного питания, хамама, а также возможность льготного посещения для отдельных категорий граждан. Детей в возрасте до 6 лет планируется пускать в Пушкинскую баню бесплатно.