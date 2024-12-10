Власти передали инвестору в аренду участки для реконструкции Пушкинской бани

Сейчас участок передан в аренду инвестору — ООО «Прерогатива» из Екатеринбурга. Компания будет заниматься реновацией и развитием Пушкинской бани по договору муниципально-частного партнерства. Арендовать земельный участок она может в течение 10 лет. Когда этот срок истечет, при условии выполнения всех обязательств и регистрации объекта, инвестор сможет выкупить участок. В настоящий момент земельный надел находится в муниципальной собственности.