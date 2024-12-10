Врио начальника МВД Прикамья стал заместитель экс-главы ведомства

Posted 10 декабря, 07:54
Published 10 декабря, 07:54
Modified 10 декабря, 09:08
Updated 10 декабря, 09:08
Временно исполняющим обязанности руководителя ГУ МВД России по Пермскому краю назначен заместитель начальника — начальник полиции, генерал-майор Аяс Кандан. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на источник в краевой полиции.
Аяс Кандан родился в 1969 году. Он начал службу в органах внутренних дел в 1993 году, окончил Кызылский государственный педагогический институт и Академию Управления МВД России. С 2011 по 2015 годы был заместителем министра внутренних дел по Республике Тыва — начальника полиции. В 2015 году Аяс Кандан был назначен начальником УМВД России по Чукотскому автономному округу, а с 13 мая 2020 года по указу президента стал замначальника ГУ МВД России по Пермскому краю — начальником полиции.
На прошлой неделе стало известно, что руководитель регионального управления, генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов покидает свой пост. Он рассказал подчиненным, что вышел на пенсию, и поблагодарил их за работу. Александр Щеглов возглавил ГУ МВД России по Пермскому краю в ноябре 2020 года.
UPD. 14:05. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили Properm.ru информацию о назначении Аяса Кандана врио начальника управления.