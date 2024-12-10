Врио начальника МВД Прикамья стал заместитель экс-главы ведомства

Аяс Кандан родился в 1969 году. Он начал службу в органах внутренних дел в 1993 году, окончил Кызылский государственный педагогический институт и Академию Управления МВД России. С 2011 по 2015 годы был заместителем министра внутренних дел по Республике Тыва — начальника полиции. В 2015 году Аяс Кандан был назначен начальником УМВД России по Чукотскому автономному округу, а с 13 мая 2020 года по указу президента стал замначальника ГУ МВД России по Пермскому краю — начальником полиции.