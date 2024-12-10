properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 07:54

Published 10 декабря, 07:54

Modified 10 декабря, 09:08

Updated 10 декабря, 09:08

Заместитель начальника МВД Пермского края назначен руководителем ведомства

Врио начальника МВД Прикамья стал заместитель экс-главы ведомства

10 декабря 2024, 07:54
Фото: пресс-служба УМВД России по Чукотскому автономному округу; properm.ru.

Заместитель начальника МВД Пермского края назначен руководителем ведомства

Сюжет
Кадровые перестановки
Александр Щеглов на прошлой неделе объявил о своем выходе на пенсию.

Временно исполняющим обязанности руководителя ГУ МВД России по Пермскому краю назначен заместитель начальника — начальник полиции, генерал-майор Аяс Кандан. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на источник в краевой полиции.

Аяс Кандан родился в 1969 году. Он начал службу в органах внутренних дел в 1993 году, окончил Кызылский государственный педагогический институт и Академию Управления МВД России. С 2011 по 2015 годы был заместителем министра внутренних дел по Республике Тыва — начальника полиции. В 2015 году Аяс Кандан был назначен начальником УМВД России по Чукотскому автономному округу, а с 13 мая 2020 года по указу президента стал замначальника ГУ МВД России по Пермскому краю — начальником полиции.

На прошлой неделе стало известно, что руководитель регионального управления, генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов покидает свой пост. Он рассказал подчиненным, что вышел на пенсию, и поблагодарил их за работу. Александр Щеглов возглавил ГУ МВД России по Пермскому краю в ноябре 2020 года.

UPD. 14:05. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили Properm.ru информацию о назначении Аяса Кандана врио начальника управления.

Читайте также:
В полиции Пермского края меняется руководствоПолиция депортирует из Прокопьевска иностранца с двумя семьямиПутин и Колокольцев поздравили сотрудников ОВД с профессиональным праздником
#Общество#Кадровые перестановки#Мвд#Пермь#Полиция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика