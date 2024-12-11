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Posted 11 декабря, 13:18

Published 11 декабря, 13:18

Modified 11 декабря, 13:20

Updated 11 декабря, 13:20

Назначена комплексная проверка деятельности СУ СКР по Пермскому краю

Александр Бастрыкин приказал проверить деятельность СУ СКР по Пермскому краю

11 декабря 2024, 13:18
Фото: СКР.

Назначена комплексная проверка деятельности СУ СКР по Пермскому краю

Нарекания руководителя вызвали действия подчиненных в миграционной сфере.

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел личный прием жителей Пермского края по проблеме миграции. О его результатах сообщает пресс-служба ведомства.

К председателю СК России обратились жители микрорайона Крым города Перми и поселка Майский Чайковского округа. Они рассказали, что в здании детского сада, которое было законсервировано, а также в профилактории «Атлант» действуют нелегальные хостелы для иностранных граждан, привлеченных к работам на территории районов.

Люди обеспокоены поведением мигрантов, которые игнорируют законы РФ, ведут себя агрессивно, публично употребляют спиртные напитки. Заявители просят проверить действия администрации города и должностных лиц по контролю за соблюдением иностранцами миграционного законодательства, принять меры к выселению мигрантов и вернуть помещения детского сада и профилактория для использования по их прямому назначению. Они отметили, что все обращения в профильные ведомства не принесли результата, а следственные органы СУ СК России по Пермскому краю отказали в возбуждении уголовного дела.

Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина и подверг критике работу территориального подразделения. В частности, он отметил рост количества обращений жителей Пермского края, поступающих в центральный аппарат СК России и лично председателю Следственного комитета.

Глава СК России назначил комплексную проверку с целью оценки работы подчиненных на местах в миграционной сфере, а также по другим направлениям деятельности.

Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело, проверить все доводы заявителей, признать вещественным доказательством вышеуказанные помещения, принять меры к их закрытию и в ближайшее время представить доклад о первоначальных следственных действиях. Глава ведомства дал ряд отдельных поручений, обозначив сроки их исполнения, отмечают в СКР.

В ноябре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту конфликта подростков и мигранта в Перми.

В социальных сетях распространяется информация, что школьника из Таджикистана заставили встать на колени и извиниться за оскорбление матери одного из ребят. Школьники записали извинения мальчика на видео, а потом избили.

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#Пермь#Ск рф#Су скр#Мигранты#Александр Бастрыкин
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