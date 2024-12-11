Александр Бастрыкин приказал проверить деятельность СУ СКР по Пермскому краю

Люди обеспокоены поведением мигрантов, которые игнорируют законы РФ, ведут себя агрессивно, публично употребляют спиртные напитки. Заявители просят проверить действия администрации города и должностных лиц по контролю за соблюдением иностранцами миграционного законодательства, принять меры к выселению мигрантов и вернуть помещения детского сада и профилактория для использования по их прямому назначению. Они отметили, что все обращения в профильные ведомства не принесли результата, а следственные органы СУ СК России по Пермскому краю отказали в возбуждении уголовного дела.