Двое пермяков играли с переломами. «Молот» дома одержал победу над самарским ЦСК ВВС

Posted 11 декабря, 04:23
Published 11 декабря, 04:23
Modified 11 декабря, 04:26
Updated 11 декабря, 04:26
Вчера вечером, 10 декабря, в тяжелой домашней игре пермский хоккейный клуб «Молот» добыл победу над ЦСК ВВС (Самара). Счет матча — 2:1 в пользу нашей команды. Шайбы в ворота противника забросили Денис Голубев и Александр Волков.
По словам главного тренера «Молота» Евгения Попихина, двое игроков «Молота» вышли на лед, несмотря на переломы. Он восхитился Пермью и назвал зрителей замечательными, а также отметил, что в хоккее, как и в опере, невозможно обмануть зрителя. «Если ты отдаешься в игре, даже если и проиграл, то зрители это все понимают», — заявил тренер. К слову, это вторая победа «Молота» над ЦСК ВВС за последние две недели: 30 ноября игра прошла со счетом 2:3.
Финальный матч домашней серии состоится уже завтра, 12 декабря, в 19:00. С пермяками сразятся хоккеисты «Кристалла» из Саратова.