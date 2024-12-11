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Posted 11 декабря, 04:23

Published 11 декабря, 04:23

Modified 11 декабря, 04:26

Updated 11 декабря, 04:26

«Молот» дома победил ЦСК ВВС из Самары

Двое пермяков играли с переломами. «Молот» дома одержал победу над самарским ЦСК ВВС

11 декабря 2024, 04:23
Фото: скриншот трансляции матча / пресс-служба ХК «Молот».

«Молот» дома победил ЦСК ВВС из Самары

У команды плотный график матчей, и следующий матч пройдет уже завтра.

Вчера вечером, 10 декабря, в тяжелой домашней игре пермский хоккейный клуб «Молот» добыл победу над ЦСК ВВС (Самара). Счет матча — 2:1 в пользу нашей команды. Шайбы в ворота противника забросили Денис Голубев и Александр Волков.

По словам главного тренера «Молота» Евгения Попихина, двое игроков «Молота» вышли на лед, несмотря на переломы. Он восхитился Пермью и назвал зрителей замечательными, а также отметил, что в хоккее, как и в опере, невозможно обмануть зрителя. «Если ты отдаешься в игре, даже если и проиграл, то зрители это все понимают», — заявил тренер. К слову, это вторая победа «Молота» над ЦСК ВВС за последние две недели: 30 ноября игра прошла со счетом 2:3.

Финальный матч домашней серии состоится уже завтра, 12 декабря, в 19:00. С пермяками сразятся хоккеисты «Кристалла» из Саратова.

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#Спорт#Пермь#Молот#Хк молот
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