Двое пермяков играли с переломами. «Молот» дома одержал победу над самарским ЦСК ВВС

По словам главного тренера «Молота» Евгения Попихина, двое игроков «Молота» вышли на лед, несмотря на переломы. Он восхитился Пермью и назвал зрителей замечательными, а также отметил, что в хоккее, как и в опере, невозможно обмануть зрителя. «Если ты отдаешься в игре, даже если и проиграл, то зрители это все понимают», — заявил тренер. К слову, это вторая победа «Молота» над ЦСК ВВС за последние две недели: 30 ноября игра прошла со счетом 2:3.