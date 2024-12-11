Экс-владельца Пермалко внесли в список террористов и экстремистов

Posted 11 декабря, 04:56
Published 11 декабря, 04:56
Modified 11 декабря, 04:58
Updated 11 декабря, 04:58
Росфинмониторинг пополнил перечень террористов и экстремистов. Туда попал бывший владелец «Пермалко» Юрий Шефлер, говорится на сайте ведомства.
В список также внесены две под компании бизнесмена — Amber Beverage Group Holding и Stoli Group (обе признаны экстремистскими и запрещены в РФ), зарегистрированные в Люксембурге.
В июле 2024 года Генпрокуратура обвинила Шефлера и указанные компании в финансировании проукраинского фонда. Активы бизнесмена, расположенные в России, были изъяты в пользу государства.
Еще год с небольшим назад Шефлер через Amber Beverage контролировал АО «Пермалко». В 2023-м компанию выкупило ООО «АлкоВорлд», принадлежащее выходцу с Украины и бывшему топ-менеджеру российского отдела Nemiroff Александру Глусю.