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Posted 11 декабря, 04:56

Published 11 декабря, 04:56

Modified 11 декабря, 04:58

Updated 11 декабря, 04:58

Экс-владельца Пермалко внесли в список террористов и экстремистов

Экс-владельца Пермалко внесли в список террористов и экстремистов

11 декабря 2024, 04:56
Фото: Google Maps.
Сюжет
Экстремизм
В перечень попали и две связанные с ним компании.

Росфинмониторинг пополнил перечень террористов и экстремистов. Туда попал бывший владелец «Пермалко» Юрий Шефлер, говорится на сайте ведомства.

В список также внесены две под компании бизнесмена — Amber Beverage Group Holding и Stoli Group (обе признаны экстремистскими и запрещены в РФ), зарегистрированные в Люксембурге.

В июле 2024 года Генпрокуратура обвинила Шефлера и указанные компании в финансировании проукраинского фонда. Активы бизнесмена, расположенные в России, были изъяты в пользу государства.

Еще год с небольшим назад Шефлер через Amber Beverage контролировал АО «Пермалко». В 2023-м компанию выкупило ООО «АлкоВорлд», принадлежащее выходцу с Украины и бывшему топ-менеджеру российского отдела Nemiroff Александру Глусю.

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#Экстремизм#Пермалко
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