Эксперт прокомментировала массовое обращение женщин к Путину

Posted 11 декабря, 14:56
Published 11 декабря, 14:56
Modified 11 декабря, 14:58
Updated 11 декабря, 14:58
“Ридус» пишет, что массовое обращение женщин к главе России прокомментировала семейный психотерапевт Лариса Никитина. По ее словам, женщины более обеспокоены социальными аспектами жизни, чем мужчины. Никитина утверждает, что в России представительницы женского пола обычно проявляют большую активность и часто берут на себя ответственность за воспитание детей в одиночку.
К сожалению, в стране сложилась ситуация, при которой многим женщинам приходится обеспечивать, обучать и лечить своих детей без помощи мужчин, говорит Никитина. Число разводов велико, и мужчины зачастую игнорируют свои обязательства по воспитанию детей. В некоторых случаях они просто исчезают из жизни семьи. Государственная поддержка в вопросах алиментов также оставляет желать лучшего. В связи с этим женщины, конечно, активно интересуются, будет ли рост цен, станет ли ипотека более доступной.