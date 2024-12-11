Эксперт прокомментировала массовое обращение женщин к Путину

К сожалению, в стране сложилась ситуация, при которой многим женщинам приходится обеспечивать, обучать и лечить своих детей без помощи мужчин, говорит Никитина. Число разводов велико, и мужчины зачастую игнорируют свои обязательства по воспитанию детей. В некоторых случаях они просто исчезают из жизни семьи. Государственная поддержка в вопросах алиментов также оставляет желать лучшего. В связи с этим женщины, конечно, активно интересуются, будет ли рост цен, станет ли ипотека более доступной.