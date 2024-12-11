Филиал пермской кофейни Monkey Grinder открылся в казахском университете

Это уже четвертое заведение пермской сети в Казахстане, первым на информацию обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье». Еще три кофейни Monkey Grinder открыты в Павлодаре по ул. Ломова, 64, 45к1 и ул. Мира, 60.