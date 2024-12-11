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Posted 11 декабря, 07:15

Published 11 декабря, 07:15

Modified 11 декабря, 07:17

Updated 11 декабря, 07:17

Кофейня Monkey Grinder начала работу в одном из вузов в Алматы

Филиал пермской кофейни Monkey Grinder открылся в казахском университете

11 декабря 2024, 07:15
Фото: vk.com/monkeygrinder.

Кофейня Monkey Grinder начала работу в одном из вузов в Алматы

Это уже четвертое заведение сети, находящееся в Казахстане.

Кафе пермской сети кофеен Monkey Grinder открылось в Казахстане, в городе Алматы. По информации на сайте заведения, экспресс-кофейня начала работу в учебном корпусе Казахского национального исследовательского технического университета им. К. И. Сатпаева (ул. Каныша Сатпаева, 22).

Это уже четвертое заведение пермской сети в Казахстане, первым на информацию обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье». Еще три кофейни Monkey Grinder открыты в Павлодаре по ул. Ломова, 64, 45к1 и ул. Мира, 60.

Сеть Monkey Grinder открылась в Перми в 2013 году. Сейчас в столице Прикамья расположено 45 точек. Кроме того, кофейни открыты в Кирове, Екатеринбурге, Вологде и Уфе.

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