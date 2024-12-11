Филиал пермской кофейни Monkey Grinder открылся в казахском университете

Posted 11 декабря, 07:15
Published 11 декабря, 07:15
Modified 11 декабря, 07:17
Updated 11 декабря, 07:17
Кафе пермской сети кофеен Monkey Grinder открылось в Казахстане, в городе Алматы. По информации на сайте заведения, экспресс-кофейня начала работу в учебном корпусе Казахского национального исследовательского технического университета им. К. И. Сатпаева (ул. Каныша Сатпаева, 22).
Это уже четвертое заведение пермской сети в Казахстане, первым на информацию обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье». Еще три кофейни Monkey Grinder открыты в Павлодаре по ул. Ломова, 64, 45к1 и ул. Мира, 60.
Сеть Monkey Grinder открылась в Перми в 2013 году. Сейчас в столице Прикамья расположено 45 точек. Кроме того, кофейни открыты в Кирове, Екатеринбурге, Вологде и Уфе.