Художник «Тайны третьей планеты» вступилась за скульптуру пришельца в Дальнегорске

Posted 11 декабря, 08:56
Published 11 декабря, 08:56
Modified 11 декабря, 08:58
Updated 11 декабря, 08:58
Агентство «Ридус» пообщалось с Натальей Орловой, художником-постановщиком мультипликационного фильма «Тайна третьей планеты». Она прокомментировала для издания ситуацию в Дальнегорске Приморского края, где православный иерей обратился к мэру города с просьбой убрать скульптуру, поставленную в память о «крушении НЛО» в 1980-х годах, прообразом для которой стал один из персонажей культового мультфильма.
Собеседница издания считает, что дальневосточный благочинный был несправедлив к бронзовой статуе, определяя пришельца как «демоническое существо». Она пояснила, что он является персонажем мультфильма в жанре научной фантастики, и никакой мистики в нём нет.
В Арсеньевской епархии, к которой принадлежит Дальнегорское благочиние, действия священнослужителя комментировать отказались.