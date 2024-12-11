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Posted 11 декабря, 08:56

Published 11 декабря, 08:56

Modified 11 декабря, 08:58

Updated 11 декабря, 08:58

Художник «Тайны третьей планеты» вступилась за скульптуру пришельца в Дальнегорске

11 декабря 2024, 08:56
Художница отметила, что на скульптуре изображен персонаж фантастического фильма, поэтому никакой мистики в произведении искусства нет.

Агентство «Ридус» пообщалось с Натальей Орловой, художником-постановщиком мультипликационного фильма «Тайна третьей планеты». Она прокомментировала для издания ситуацию в Дальнегорске Приморского края, где православный иерей обратился к мэру города с просьбой убрать скульптуру, поставленную в память о «крушении НЛО» в 1980-х годах, прообразом для которой стал один из персонажей культового мультфильма.

Собеседница издания считает, что дальневосточный благочинный был несправедлив к бронзовой статуе, определяя пришельца как «демоническое существо». Она пояснила, что он является персонажем мультфильма в жанре научной фантастики, и никакой мистики в нём нет.

В Арсеньевской епархии, к которой принадлежит Дальнегорское благочиние, действия священнослужителя комментировать отказались.

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