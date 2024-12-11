Художник «Тайны третьей планеты» вступилась за скульптуру пришельца в Дальнегорске

Агентство «Ридус» пообщалось с Натальей Орловой, художником-постановщиком мультипликационного фильма «Тайна третьей планеты». Она прокомментировала для издания ситуацию в Дальнегорске Приморского края, где православный иерей обратился к мэру города с просьбой убрать скульптуру, поставленную в память о «крушении НЛО» в 1980-х годах, прообразом для которой стал один из персонажей культового мультфильма.