Кикшеринговые компании и прокуратура вновь обжалуют запрет электросамокатов в Перми

В апреле текущего года сервисы кикшеринга прекратили работу в Перми. В марте городская Дума внесла изменения в правила благоустройства и поддержала идею чиновников о запрете размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в центре и на 38 улицах во всех районах Перми. «Юрент» работал с учетом ограничений, однако самокаты эвакуировали с мест, где ограничения на парковку не действовали, и отправили на штрафстоянку.