Кикшеринговые компании и прокуратура вновь обжалуют запрет электросамокатов в Перми

Posted 11 декабря, 11:19
Published 11 декабря, 11:19
Modified 11 декабря, 11:22
Updated 11 декабря, 11:22
В 4 апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде поступили три жалобы на решение первой инстанции. Их подали на отказ в иске кикшеринговым компаниям, пытавшимся оспорить правила, запрещающие парковку электросамокатов в центре Перми, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По данным источника издания, в период с 12 по 13 ноября в краевой суд поступило три жалобы — от ООО «ВУШ» (Whoosh), ООО «ЮрентБайк.ру» (Urent) и региональной прокуратуры. Дата рассмотрения жалоб не назначена.
В сентябре в Пермском краевом суде состоялось судебное заседание по иску кикшеринговых сервисов ООО «ВУШ» (Whoosh) и ООО «ЮрентБайк.ру» (Urent) к Пермской городской думе. Суд полностью отказал кикшеринговым сервисам в удовлетворении иска.
Весной депутаты гордумы внесли изменения в правила благоустройства Перми, предусматривающие запрет на парковку электросамокатов в центре города.
Истцы оспаривали пункты городских правил благоустройства, полагая, что Пермская дума превысила свои полномочия, так как правила благоустройства, согласно 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ряду других федеральных норм, не могут регулировать правила дорожного движения.
В апреле текущего года сервисы кикшеринга прекратили работу в Перми. В марте городская Дума внесла изменения в правила благоустройства и поддержала идею чиновников о запрете размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в центре и на 38 улицах во всех районах Перми. «Юрент» работал с учетом ограничений, однако самокаты эвакуировали с мест, где ограничения на парковку не действовали, и отправили на штрафстоянку.