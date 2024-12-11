«Король метеорных потоков» может пролететь над Пермью. Как и где именно им любоваться

Руководитель астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук пояснил корреспонденту Properm.ru, что увидеть Геминиды можно при условии, что небо будет ясным. Для наблюдений лучше вечером выехать за город. Метеорный поток может показаться уже с 19:00, на окраинах или в пригороде можно понаблюдать самые яркие объекты. Для прогулки под звездным небом лучше закладывать не менее 40 минут — одного часа.