«Король метеорных потоков» может пролететь над Пермью. Как и где именно им любоваться

Posted 11 декабря, 09:28
Published 11 декабря, 09:28
Modified 11 декабря, 09:31
Updated 11 декабря, 09:31
Пермяки смогут увидеть метеорный поток Геминиды на этой неделе. Пик активности метеоров ожидается с 12 по 14 декабря, сообщают в Пермском планетарии.
Геминиды называют королем метеорных потоков. Скорость падающих разноцветных объектов достигает 120 в час. Метеорный поток создается остатками астероида Фаэтон, открытого в 1982 году. Он происходит каждый год с 7 по 17 декабря. Однако наблюдению за астрономическим явлением может помешать отраженный лунный свет, поэтому будут заметны только яркие и редкие метеоры.
Руководитель астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук пояснил корреспонденту Properm.ru, что увидеть Геминиды можно при условии, что небо будет ясным. Для наблюдений лучше вечером выехать за город. Метеорный поток может показаться уже с 19:00, на окраинах или в пригороде можно понаблюдать самые яркие объекты. Для прогулки под звездным небом лучше закладывать не менее 40 минут — одного часа.