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Posted 11 декабря, 05:20

Published 11 декабря, 05:20

Modified 11 декабря, 05:23

Updated 11 декабря, 05:23

Прокуратура Кудымкара подтвердила занижение зарплаты работников скорой помощи

Медикам скорой помощи в Кудымкаре незаконно занижали зарплату почти год

11 декабря 2024, 05:20
Фото: скриншот видеообращения / Telegram-канал «СлуховойАнализатор».

Прокуратура Кудымкара подтвердила занижение зарплаты работников скорой помощи

Сюжет
Медицина в Прикамье
Виновные будут привлечены к ответственности.

Кудымкарская городская прокуратура выявила нарушения в начислении зарплаты работникам скорой медицинской помощи больницы Коми-Пермяцкого округа.

После публикации видеообращения сотрудников в СМИ, надзорный орган провел проверку информации совместно с Госинспекцией труда в Пермском крае. Выяснилось, что при исчислении зарплаты медработников в состав минимального размера оплаты труда (МРОТ) необоснованно включали доплаты за сверхурочную работу. По закону такие доплаты должны начисляться сверх установленного МРОТ. Таким образом, зарплата работникам скорой помощи Кудымкара за период с января по октябрь нынешнего года была начислена с нарушением и выплачена не полностью.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края, по результатам проверки главному врачу больницы внесено представление. По данным базы Rusprofile, руководителем учреждения является Игорь Уточкин. Кроме того, инициировано привлечение виновных к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Ранее сотрудники записали видеообращение, адресованное губернатору Прикамья Дмитрию Махонину, в котором рассказали о ситуации с размером зарплат. Оно «разлетелось» по соцсетями и СМИ 23 ноября текущего года. В тот же день проблемным вопросом заинтересовалась прокуратура и начала проверку.

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#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Прокуратура#Зарплаты#Кудымкар#Скорая помощь
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