Медикам скорой помощи в Кудымкаре незаконно занижали зарплату почти год

Posted 11 декабря, 05:20
Published 11 декабря, 05:20
Modified 11 декабря, 05:23
Updated 11 декабря, 05:23
Кудымкарская городская прокуратура выявила нарушения в начислении зарплаты работникам скорой медицинской помощи больницы Коми-Пермяцкого округа.
После публикации видеообращения сотрудников в СМИ, надзорный орган провел проверку информации совместно с Госинспекцией труда в Пермском крае. Выяснилось, что при исчислении зарплаты медработников в состав минимального размера оплаты труда (МРОТ) необоснованно включали доплаты за сверхурочную работу. По закону такие доплаты должны начисляться сверх установленного МРОТ. Таким образом, зарплата работникам скорой помощи Кудымкара за период с января по октябрь нынешнего года была начислена с нарушением и выплачена не полностью.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края, по результатам проверки главному врачу больницы внесено представление. По данным базы Rusprofile, руководителем учреждения является Игорь Уточкин. Кроме того, инициировано привлечение виновных к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Ранее сотрудники записали видеообращение, адресованное губернатору Прикамья Дмитрию Махонину, в котором рассказали о ситуации с размером зарплат. Оно «разлетелось» по соцсетями и СМИ 23 ноября текущего года. В тот же день проблемным вопросом заинтересовалась прокуратура и начала проверку.