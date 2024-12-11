Медикам скорой помощи в Кудымкаре незаконно занижали зарплату почти год

После публикации видеообращения сотрудников в СМИ, надзорный орган провел проверку информации совместно с Госинспекцией труда в Пермском крае. Выяснилось, что при исчислении зарплаты медработников в состав минимального размера оплаты труда (МРОТ) необоснованно включали доплаты за сверхурочную работу. По закону такие доплаты должны начисляться сверх установленного МРОТ. Таким образом, зарплата работникам скорой помощи Кудымкара за период с января по октябрь нынешнего года была начислена с нарушением и выплачена не полностью.