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Posted 11 декабря, 06:51

Published 11 декабря, 06:51

Modified 11 декабря, 11:31

Updated 11 декабря, 11:31

Мошенники пишут пермякам от имени главы Минтарифов Прикамья

Мошенники притворяются министром тарифного регулирования Пермского края

11 декабря 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney.

Мошенники пишут пермякам от имени главы Минтарифов Прикамья

Ранее злоумышленники писали от лица руководителя регионального Роспотребнадзора.

В министерстве тарифного регулирования и энергетики Прикамья предупреждают о неизвестных мошенниках. Злоумышленники пишут пермякам сообщения в Telegram от имени главы ведомства Марии Козловой. Они создают идентичный аккаунт и просят перевести средства или сообщить персональные данные.

Фото: пресс-служба Минтарифов Прикамья

В пресс-службе краевого Минтарифов напоминают, что сотрудники администрации и иных официальных ведомств не просят перевести деньги или поделиться личными данными. Поэтому лучше не отвечать на подобные сообщения и не вступать в переписку с мошенниками.

Подобные случаи в регионе не редкость в этом году. Например, в октябре сотрудникам ПГНИУ писали сообщения от имени ректора вуза Игоря Германова, а в июне неизвестные вступали в переписку с соликамцами, притворяясь главой округа Александром Русановым.

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#Происшествия#Пермь#Мошенники#Министерство
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