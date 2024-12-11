Мошенники притворяются министром тарифного регулирования Пермского края

Posted 11 декабря, 06:51
Published 11 декабря, 06:51
Modified 11 декабря, 11:31
Updated 11 декабря, 11:31
В министерстве тарифного регулирования и энергетики Прикамья предупреждают о неизвестных мошенниках. Злоумышленники пишут пермякам сообщения в Telegram от имени главы ведомства Марии Козловой. Они создают идентичный аккаунт и просят перевести средства или сообщить персональные данные.
В пресс-службе краевого Минтарифов напоминают, что сотрудники администрации и иных официальных ведомств не просят перевести деньги или поделиться личными данными. Поэтому лучше не отвечать на подобные сообщения и не вступать в переписку с мошенниками.
Подобные случаи в регионе не редкость в этом году. Например, в октябре сотрудникам ПГНИУ писали сообщения от имени ректора вуза Игоря Германова, а в июне неизвестные вступали в переписку с соликамцами, притворяясь главой округа Александром Русановым.