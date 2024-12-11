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Posted 11 декабря, 03:20

Published 11 декабря, 03:20

Modified 11 декабря, 03:22

Updated 11 декабря, 03:22

Пермь может стать молодежной столицей России

Пермь может стать молодежной столицей России

11 декабря 2024, 03:20
Фото: properm.ru.
Голосовать можно на Госуслугах.

Пермь вошла в топ-5 городов, претендующих звания молодежной столицы России — 2025. Проголосовать за фаворита можно на сайте на сайте госуслуг до 20 декабря. Победитель станет известен 22 декабря.

Конкуренты Перми — Новый Уренгой, Омск, Томск и Хабаровск. Победитель получит дополнительные возможности для развития молодежной политики, ему предоставят приоритетное право на проведение у себя крупных мероприятий.

Перми свой голос уже отдал тренер Илья Авербух, который прошлым летом приезжал на фестиваль «Город встреч».

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#Пермь#Илья Авербух#Город Встреч#Авербух
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