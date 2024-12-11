Пермь может стать молодежной столицей России

Posted 11 декабря, 03:20
Published 11 декабря, 03:20
Modified 11 декабря, 03:22
Updated 11 декабря, 03:22
Пермь вошла в топ-5 городов, претендующих звания молодежной столицы России — 2025. Проголосовать за фаворита можно на сайте на сайте госуслуг до 20 декабря. Победитель станет известен 22 декабря.
Конкуренты Перми — Новый Уренгой, Омск, Томск и Хабаровск. Победитель получит дополнительные возможности для развития молодежной политики, ему предоставят приоритетное право на проведение у себя крупных мероприятий.
Перми свой голос уже отдал тренер Илья Авербух, который прошлым летом приезжал на фестиваль «Город встреч».