Пермь стоит в девятибалльных пробках

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки наблюдаются на шоссе Космонавтов, Комсомольском проспекте, ул. Строителей, Чкалова, Стаханова, Ленина, Уральской. В заторе на Соликамском тракте стоят автобусы маршрутов №18, 24, 32, 36 и 77, сообщает дептранс. Отставания на этих и других маршрутах может быть до 20 минут.