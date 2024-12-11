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Posted 11 декабря, 04:16

Published 11 декабря, 04:16

Modified 11 декабря, 04:18

Updated 11 декабря, 04:18

Пермь стоит в девятибалльных пробках

Пермь стоит в девятибалльных пробках

11 декабря 2024, 04:16
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Пермская езда
Автобусы могут отставать от расписания на 20 минут.

Девятибалльные пробки сковали Пермь утром 11 декабря. Автобусы могут отставать от расписания на 20 минут, сообщает телеграм-канал «Пермский транспорт».

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки наблюдаются на шоссе Космонавтов, Комсомольском проспекте, ул. Строителей, Чкалова, Стаханова, Ленина, Уральской. В заторе на Соликамском тракте стоят автобусы маршрутов №18, 24, 32, 36 и 77, сообщает дептранс. Отставания на этих и других маршрутах может быть до 20 минут.

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#Пермская езда#Пробки
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