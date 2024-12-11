Пермь стоит в девятибалльных пробках

Posted 11 декабря, 04:16
Published 11 декабря, 04:16
Modified 11 декабря, 04:18
Updated 11 декабря, 04:18
Девятибалльные пробки сковали Пермь утром 11 декабря. Автобусы могут отставать от расписания на 20 минут, сообщает телеграм-канал «Пермский транспорт».
По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки наблюдаются на шоссе Космонавтов, Комсомольском проспекте, ул. Строителей, Чкалова, Стаханова, Ленина, Уральской. В заторе на Соликамском тракте стоят автобусы маршрутов №18, 24, 32, 36 и 77, сообщает дептранс. Отставания на этих и других маршрутах может быть до 20 минут.