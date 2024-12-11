Пермское медиа пытается в суде снять арест с банковских счетов

Posted 11 декабря, 10:45
Published 11 декабря, 10:45
Modified 11 декабря, 10:47
Updated 11 декабря, 10:47
Пермский «Центр деловой информации» (ЦДИ) обжаловал арест своих счетов из-за требований прокуратуры о признании недействительными сделками семи муниципальных контрактов с Пермской городской думой. Сумма, в пределах которой неделей ранее были наложены обеспечительные меры, составляет 31,3 млн рублей. Судом на следующий после вынесения решения день выдан исполнительный лист на арест счетов.
Как стало известно журналисту Properm.ru, свои требования о снятии ареста в Центре мотивируют тем, что это приведет к приостановлению деятельности организации. В ходатайстве говорится, что ЦДИ выполняет социально-значимые функции и наложение ареста на счета повлечет нарушение прав и интересов не только государства и муниципалитета (как заказчиков по контрактам), но и неопределенного круга лиц. «Центр деловой информации» управляет изданием Business class и газетой «Наш район».
Прокуратура просила наложить арест на всю сумму, которую просит взыскать с ЦДИ, в том числе и на проценты за пользование чужими денежными средства в сумме 5,4 млн рублей. Но суд наложил обеспечительные меры только на сумму спорных контрактов в 31,3 млн рублей.
Пермская городская дума пока не оспаривала требования прокуратуры. Ранее в СМИ заявлялось, что представительный орган готовит отзыв на требования и не комментирует ситуацию. В ЦДИ также отказываются от комментариев.
Иск прокуратуры появился после вступления в силу решения Ленинского районного суда по иску к гордуме и ее бывшему пресс-секретарю Константину Шестакову. Прокуратура потребовала уволить его из-за конфликта интересов после заключения двенадцати муниципальных контрактов с ЦДИ. По информации журналиста Properm.ru, прокуратура просит признать недействительными сделками только семь контрактов из-за истечения срока давности по пяти остальным.
Ранее Шестаков находился среди учредителей Центра, а сейчас — по заявлению прокуратуры — находится в иных близких отношениях с соучредительнецей ЦДИ Светланой Мазановой и владеет с ней общей недвижимостью в Крыму.