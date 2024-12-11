Пермское медиа пытается в суде снять арест с банковских счетов

Как стало известно журналисту Properm.ru, свои требования о снятии ареста в Центре мотивируют тем, что это приведет к приостановлению деятельности организации. В ходатайстве говорится, что ЦДИ выполняет социально-значимые функции и наложение ареста на счета повлечет нарушение прав и интересов не только государства и муниципалитета (как заказчиков по контрактам), но и неопределенного круга лиц. «Центр деловой информации» управляет изданием Business class и газетой «Наш район».