Пермяки жалуются на гололед. Чем посыпают улицы города?

В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми Properm.ru рассказали, как сражаются с гололедом. «На территориях районов осуществляется подсыпка бионордом, галитом, пескосоляной смесью и песком. В первую очередь, работы проводятся на участках с высокой вероятностью возникновения аварийных ситуаций: на подъемах и спусках с большими уклонами, на кривых малого радиуса, участках с ограниченной видимостью, в пределах автобусных остановок и во всех других местах, где особенно часто может требоваться экстренное торможение», — говорят в ведомстве.