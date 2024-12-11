Пермяки жалуются на гололед. Чем посыпают улицы города?

Posted 11 декабря, 08:45
Published 11 декабря, 08:45
Modified 11 декабря, 08:47
Updated 11 декабря, 08:47
Жители Перми жалуются на скользкие дороги и тротуары. Читательница Properm.ru рассказала, что рядом с одной из школ города образовался настоящий каток. В мэрии рассказали, как борются с гололедом.
«Рядом с Пермской краевой музыкальной школой и остановкой „Ул. Папанинцев“ образовался настоящий каток. А ведь дети идут на занятия с инструментом, упасть вдвойне страшнее — и сами повредятся, и инструмент сломают», — рассказала жительница города.
4 декабря на Западном обходе недалеко от Красавинского моста произошли сразу несколько ДТП, из-за чего возникли пробки. Несколько автобусов отстали от графика. Читатели Properm.ru предполагают, что причиной ДТП мог стать гололед. «Что на тротуаре, что на проезжей части один сплошной каток», — говорит жительница Закамска, ехавшая через Красавинский мост.
В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми Properm.ru рассказали, как сражаются с гололедом. «На территориях районов осуществляется подсыпка бионордом, галитом, пескосоляной смесью и песком. В первую очередь, работы проводятся на участках с высокой вероятностью возникновения аварийных ситуаций: на подъемах и спусках с большими уклонами, на кривых малого радиуса, участках с ограниченной видимостью, в пределах автобусных остановок и во всех других местах, где особенно часто может требоваться экстренное торможение», — говорят в ведомстве.
Недовольным гололедом пермякам советуют обращаться в МКУ «Содержание объектов благоустройства» или на ресурс «Управляем вместе». Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить в обслуживающую дом организацию, если реакции не последовало, то в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края. Также с жалобами на работу управляющих организаций можно обращаться в отдел ЖКХ и отдел благоустройства администрации своего района.