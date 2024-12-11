Новая школа в Ленинском районе обойдется в 1,4 миллиарда рублей

Posted 11 декабря, 06:03
Published 11 декабря, 06:03
Modified 11 декабря, 07:13
Updated 11 декабря, 07:13
Власти выбрали подрядчика, который спроектирует и построит школу в центре Перми. Победителем стало ООО «Кинетика» (бывший «ЖБК-Строй»), ожидается подписание контракта, рассказали в пресс-службе правительства Прикамья. Новая школа будет находиться на участке, ограниченном улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского.
Подрядчик должен разработать проект, выполнить инженерные изыскания и начать строительство в сентябре 2025 года. В здании образовательного учреждения будут оборудованы общие кабинеты и классы для уроков английского языка, информатики, химии и физики с лаборантскими. Для уроков труда построят столярную и слесарную мастерские, кухню и кабинет домоводства. Кроме того, в новой школе будет библиотека с читальным залом, столовая, а также два спортивных зала и один актовый. Рядом со зданием появится стадион с полем для мини-футбола, беговыми дорожками и сектором для прыжков в длину, универсальная площадка для игр в баскетбол и волейбол, а также площадка воркаута с тренажерами и зоной тихого отдыха.
По данным портала госзакупок, компании «Кинетика» заплатят за работы 1,4 млрд рублей. Стройка должна завершиться до 25 декабря 2026 года.
Пермская компания «Кинетика» сейчас занимается реконструкцией исторического здания школы на Уральской, 110, а также стадиона «Юность». Кроме того, в августе текущего года открылось новое здание Пермской краевой клинической инфекционной больницы, которое строил этот подрядчик. Группа компаний «Кинетика» стала генподрядчиком или подрядчиком на строительство жилых комплексов (например, из недавних проектов это 11-этажный ЖК «Маяк» на Стахановской, 1) и социальных объектов с 2011 года.