Новая школа в Ленинском районе обойдется в 1,4 миллиарда рублей

Подрядчик должен разработать проект, выполнить инженерные изыскания и начать строительство в сентябре 2025 года. В здании образовательного учреждения будут оборудованы общие кабинеты и классы для уроков английского языка, информатики, химии и физики с лаборантскими. Для уроков труда построят столярную и слесарную мастерские, кухню и кабинет домоводства. Кроме того, в новой школе будет библиотека с читальным залом, столовая, а также два спортивных зала и один актовый. Рядом со зданием появится стадион с полем для мини-футбола, беговыми дорожками и сектором для прыжков в длину, универсальная площадка для игр в баскетбол и волейбол, а также площадка воркаута с тренажерами и зоной тихого отдыха.