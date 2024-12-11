Прокуратура просит признать незаконной продажу земли под охотхозяйство в Нытве

Posted 11 декабря, 09:41
Published 11 декабря, 09:41
Modified 11 декабря, 12:19
Updated 11 декабря, 12:19
Прокуратура вышла с иском к администрации Нытвы и некоммерческому партнерству «Клуб любителей охоты „Лузинский“» о признании незаконной сделки по продаже земельного участка в урочище Гари в Нытвенском районе.
Земельный участок площадью более 36 тыс. кв. метров был продан охотхозяйству в 2022 году, следует из иска надзорного ведомства. Прокуратура указывает, что используемая под нужды охотников земля относится к землям сельхозназначения и должна использоваться под растениеводство, узнал журналист Properm.ru.
В качестве применения последствий незаконности сделки прокуратура просит обязать администрацию возвратить партнерству «Клуб любителей охоты „Лузинский“» денежные средства в сумме 6097,20 рублей, уплаченных за земельный участок.
Как пояснили в прокуратуре, требуемое для продажи без торгов использование по сельхозназначению в предшествующие годы отсутствовало, что подтверждается осмотром земельного участка, проведенным с участием представителей земконтроля. Участок является заросшим дикорастущими травами, кустарниками, крупномерными многолетними деревьями, что не было бы возможным в случае ведения на участке сельскохозяйственной деятельности.
Клуб любителей охоты «Лузинский» зарегистрирован в 2003 году и имеет сертификаты на продажу куриных и перепелиных яиц, они были оформлены в 2021 году. Чистые активы клуба за 2023 год составляли 338 млн рублей. Кроме земельного участка в урочище клуб имеет в собственности здание в селе Лузино. Директором партнерства сейчас является бывший руководитель ПРОО «Охотники Прикамья» Сергей Жуланов. До 2020 года клубом любителей охоты руководил бывший председатель Ильинской думы Леонид Малахов.
Учредили «Лузинское» 21 год назад по данным «СПАРК-Интерфакс» два общества — «Виваче» и «Азор». Оба предприятия уже являются не действующими и связанными с Пермской финансово-производственной группой. Сейчас владельцы партнерства в ЕГРЮЛ не заявлены.