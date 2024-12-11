Прокуратура просит признать незаконной продажу земли под охотхозяйство в Нытве

Клуб любителей охоты «Лузинский» зарегистрирован в 2003 году и имеет сертификаты на продажу куриных и перепелиных яиц, они были оформлены в 2021 году. Чистые активы клуба за 2023 год составляли 338 млн рублей. Кроме земельного участка в урочище клуб имеет в собственности здание в селе Лузино. Директором партнерства сейчас является бывший руководитель ПРОО «Охотники Прикамья» Сергей Жуланов. До 2020 года клубом любителей охоты руководил бывший председатель Ильинской думы Леонид Малахов.