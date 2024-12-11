Птица счастья и свободы постучалась в подъезд многоквартирного дома в Краснокамске

Posted 11 декабря, 02:38
Published 11 декабря, 02:38
Modified 11 декабря, 02:40
Updated 11 декабря, 02:40
Краснокнижная птица — самка глухаря — оказалась под дверью многоквартирного дома по ул. Большевистская в Краснокамске. Местные жители вызвали спасателей.
Пернатую отловили, показали ветеринарам и выпустили в ближайшем лесном массиве. Нежданная гостья улетела, сообщает в соцсетях Поисково-спасательная служба КМО.
Глухари занесены в Красную книгу России. А еще эти птицы считаются на севере символами семейного счастья, а в геральдике символизируют свободу.