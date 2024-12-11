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Posted 11 декабря, 02:38

Published 11 декабря, 02:38

Modified 11 декабря, 02:40

Updated 11 декабря, 02:40

Птица счастья и свободы постучалась в подъезд многоквартирного дома в Краснокамске

Птица счастья и свободы постучалась в подъезд многоквартирного дома в Краснокамске

11 декабря 2024, 02:38
Фото: Поисково — спасательная служба КМО (16+) / ВК.
Сюжет
Краснокамск
Краснокнижную глухарку в дикую природу вернули спасатели.

Краснокнижная птица — самка глухаря — оказалась под дверью многоквартирного дома по ул. Большевистская в Краснокамске. Местные жители вызвали спасателей.

Пернатую отловили, показали ветеринарам и выпустили в ближайшем лесном массиве. Нежданная гостья улетела, сообщает в соцсетях Поисково-спасательная служба КМО.

Глухари занесены в Красную книгу России. А еще эти птицы считаются на севере символами семейного счастья, а в геральдике символизируют свободу.

Видео: Поисково — спасательная служба КМО (16+) / ВК.
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#Видео#Краснокамск#Спасатели#Природа#Птицы#Красная книга
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