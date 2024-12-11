properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 14:58

Published 11 декабря, 14:58

Modified 11 декабря, 15:00

Updated 11 декабря, 15:00

Риелтор призвал готовится к аномальному росту цен на вторичку в начале 2025 года

11 декабря 2024, 14:58
В начале 2025 года россияне могут столкнуться с неожиданным увеличением цен на вторичную жилую недвижимость в Москве, сообщил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Ридус» пишет, что эксперт считает, что объявления о продаже жилья могут подорожать на два-пять процентов, хотя реальная цена сделки останется без изменений. По его словам, в компании, где он работает, почти все квартиры, предлагаемые по адекватным рыночным ценам, находятся под авансами. Спрос на вторичное жилье немного возрос. В январе на рынке останутся в основном квартиры с завышенной ценой, в то время как другие будут быстро раскуплены. Новые продавцы также начнут выставлять свои объекты по завышенным тарифам, считая, что их жилье не может стоить меньше. Мало кто осознаёт, что цены завышены, в итоге мы увидим ситуацию, когда средняя цена окажется выше реальной. Это создаст аномалию, хотя спрос и предложение снизятся.

Тем не менее, некоторые аналитики заявляют, что цены на жилье увеличились на фоне роста спроса в декабре 2024 года. По его мнению, рост спроса на вторичном рынке во многом обусловлен психологическими аспектами. Люди стремятся завершить все дела к концу года, а ожидания падения цен с конца 2022 года не оправдались, и слухи о заморозке вкладов также подстегивают желание приобрести жилье.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика