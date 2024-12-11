Риелтор призвал готовится к аномальному росту цен на вторичку в начале 2025 года

Posted 11 декабря, 14:58
Published 11 декабря, 14:58
Modified 11 декабря, 15:00
Updated 11 декабря, 15:00
“Ридус» пишет, что эксперт считает, что объявления о продаже жилья могут подорожать на два-пять процентов, хотя реальная цена сделки останется без изменений. По его словам, в компании, где он работает, почти все квартиры, предлагаемые по адекватным рыночным ценам, находятся под авансами. Спрос на вторичное жилье немного возрос. В январе на рынке останутся в основном квартиры с завышенной ценой, в то время как другие будут быстро раскуплены. Новые продавцы также начнут выставлять свои объекты по завышенным тарифам, считая, что их жилье не может стоить меньше. Мало кто осознаёт, что цены завышены, в итоге мы увидим ситуацию, когда средняя цена окажется выше реальной. Это создаст аномалию, хотя спрос и предложение снизятся.
Тем не менее, некоторые аналитики заявляют, что цены на жилье увеличились на фоне роста спроса в декабре 2024 года. По его мнению, рост спроса на вторичном рынке во многом обусловлен психологическими аспектами. Люди стремятся завершить все дела к концу года, а ожидания падения цен с конца 2022 года не оправдались, и слухи о заморозке вкладов также подстегивают желание приобрести жилье.