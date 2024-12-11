С 2025 года в Прикамье вырастут компенсации за покупку жилья для молодых семей

Posted 11 декабря, 11:33
Published 11 декабря, 11:33
Modified 11 декабря, 11:36
Updated 11 декабря, 11:36
С 2025 года в Прикамье увеличится размер компенсации для семей с детьми при покупке жилья. При рождении двух детей в течение трех лет он будет увеличен до 37% от стоимости купленной квартиры. Об изменении меры поддержки заявил губернатор региона Дмитрий Махонин во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда — Пермь».
Для сравнения, в текущем году компенсация за купленное жилье составляет 15%, а до этого была только 10%. Ранее в министерстве социального развития Пермского края сообщали, что в 2024 году свидетельство на улучшение жилищных условий по региональной программе «Молодая семья» получат 973 семьи. Пермский край остается одним из немногих регионов России, где мера поддержки финансируется из местного бюджета.