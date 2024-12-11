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Posted 11 декабря, 11:33

Published 11 декабря, 11:33

Modified 11 декабря, 11:36

Updated 11 декабря, 11:36

В Прикамь с 2025 года вырастут компенсации для молодых семей с двумя детьми

С 2025 года в Прикамье вырастут компенсации за покупку жилья для молодых семей

11 декабря 2024, 11:33
Фото: ideogram.ai.

В Прикамь с 2025 года вырастут компенсации для молодых семей с двумя детьми

Сюжет
Детский мир
Сейчас величина выплаты почти в 2,5 раза меньше.

С 2025 года в Прикамье увеличится размер компенсации для семей с детьми при покупке жилья. При рождении двух детей в течение трех лет он будет увеличен до 37% от стоимости купленной квартиры. Об изменении меры поддержки заявил губернатор региона Дмитрий Махонин во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда — Пермь».

Для сравнения, в текущем году компенсация за купленное жилье составляет 15%, а до этого была только 10%. Ранее в министерстве социального развития Пермского края сообщали, что в 2024 году свидетельство на улучшение жилищных условий по региональной программе «Молодая семья» получат 973 семьи. Пермский край остается одним из немногих регионов России, где мера поддержки финансируется из местного бюджета.

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#Общество#Пермь#Детский мир#Социальная поддержка#Семья#Демография#Компенсация
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