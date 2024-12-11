С 2025 года в Прикамье вырастут компенсации за покупку жилья для молодых семей

С 2025 года в Прикамье увеличится размер компенсации для семей с детьми при покупке жилья. При рождении двух детей в течение трех лет он будет увеличен до 37% от стоимости купленной квартиры. Об изменении меры поддержки заявил губернатор региона Дмитрий Махонин во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда — Пермь».