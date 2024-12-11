Стало известно, когда зажгутся огни на главной новогодней ели Перми

Posted 11 декабря, 12:58
Published 11 декабря, 12:58
Modified 11 декабря, 13:01
Updated 11 декабря, 13:01
Тожественная церемония зажжения огней на главной новогодней ели, находящейся на эспланаде в центре Перми, состоится в эту субботу, 14 декабря. Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин во время заседания правительства Прикамья, пишет URA.ru. Установка праздничного дерева началась 31 октября.
Ледовый городок на эспланаде начали строить на текущей неделе, 10 декабря. Чиновники хотят открыть его к 27 декабря, мэр города подтвердил, что ледовый комплекс начнет работать в конце месяца. Городок будет носить название «Большое пермское чаепитие». На эспланаде рядом с главной елкой установят монументальные композиции из стола и ледяных сервизов, а также горки-скатерти с «десертами».