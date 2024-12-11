Стало известно, когда зажгутся огни на главной новогодней ели Перми

Ледовый городок на эспланаде начали строить на текущей неделе, 10 декабря. Чиновники хотят открыть его к 27 декабря, мэр города подтвердил, что ледовый комплекс начнет работать в конце месяца. Городок будет носить название «Большое пермское чаепитие». На эспланаде рядом с главной елкой установят монументальные композиции из стола и ледяных сервизов, а также горки-скатерти с «десертами».