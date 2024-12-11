Участок одной из улиц в микрорайоне Ива закроют на полгода

Сейчас закрытие участка не связано со строительством тепловой сети, так как работы здесь завершены, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минтранса. Движение закрывают для восстановления асфальта на проезжей части, для этого нужны соответствующие погодные условия. Помимо этого, данный участок не используется для движения транзитного транспорта.