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Posted 11 декабря, 04:57

Published 11 декабря, 04:57

Modified 11 декабря, 05:00

Updated 11 декабря, 05:00

В микрорайоне Ива до 26 мая закрывают участок одной из улиц

Участок одной из улиц в микрорайоне Ива закроют на полгода

11 декабря 2024, 04:57
Фото: Google Maps.

В микрорайоне Ива до 26 мая закрывают участок одной из улиц

Пермякам следует внимательно планировать маршруты поездок.

В пермском микрорайоне Ива вновь закроют для транспорта участок ул. Июльская. Ограничения продлятся до 00:00 26 мая 2025 года. Они будут действовать на участке от улицы Агатовой и до строительной площадки.

В пресс-службе министерства транспорта Прикамья просят водителей заранее планировать маршрут поездок. Ранее вышеуказанный участок улицы уже неоднократно перекрывали: например, ограничения действовали со 2 июля по 10 сентября и с 19 сентября до 15 октября. Здесь велось строительство тепловой сети.

Сейчас закрытие участка не связано со строительством тепловой сети, так как работы здесь завершены, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минтранса. Движение закрывают для восстановления асфальта на проезжей части, для этого нужны соответствующие погодные условия. Помимо этого, данный участок не используется для движения транзитного транспорта.

#Авто#Пермь#Ограничение движения#Перекрытие#Минтранс Прикамья
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