Участок одной из улиц в микрорайоне Ива закроют на полгода

Posted 11 декабря, 04:57
Published 11 декабря, 04:57
Modified 11 декабря, 05:00
Updated 11 декабря, 05:00
В пермском микрорайоне Ива вновь закроют для транспорта участок ул. Июльская. Ограничения продлятся до 00:00 26 мая 2025 года. Они будут действовать на участке от улицы Агатовой и до строительной площадки.
В пресс-службе министерства транспорта Прикамья просят водителей заранее планировать маршрут поездок. Ранее вышеуказанный участок улицы уже неоднократно перекрывали: например, ограничения действовали со 2 июля по 10 сентября и с 19 сентября до 15 октября. Здесь велось строительство тепловой сети.
Сейчас закрытие участка не связано со строительством тепловой сети, так как работы здесь завершены, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минтранса. Движение закрывают для восстановления асфальта на проезжей части, для этого нужны соответствующие погодные условия. Помимо этого, данный участок не используется для движения транзитного транспорта.