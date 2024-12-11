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Posted 11 декабря, 13:54

Published 11 декабря, 13:54

Modified 11 декабря, 13:58

Updated 11 декабря, 13:58

В конкурсе «Лидер Пермского края» определены самые сильные проекты в номинациях

В конкурсе «Лидер Пермского края» определены самые сильные проекты в номинациях

11 декабря 2024, 13:54
Названы шорт-листы в номинациях «Здравоохранение» и «Промышленность».

Третий сезон регионального конкурса «Лидер Пермского края» завершиться через месяц. В шорт-лист по каждому из 16 направлений вошли по три проекта, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Конкурс был учрежден по инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина в 2022 году для выявления значимых проектов организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей, действующих на территории региона, а также поддержки лидеров социальных и экономических изменений.

Традиционно высокий интерес сохраняется к таким номинациям как «Здравоохранение» и «Промышленность».

Так, среди проектов в сфере «Здравоохранение» эксперты выделили:

Один из проектов Краевой детской клинической больницы, который направлен на внедрение цифровых технологий, призванных повысить доступность и качество медицинской помощи детям в регионе для сохранения их здоровья. В рамках проекта раз в неделю врачи выезжают в отдаленные территории на осмотры детей с хроническими заболеваниями.

Еще одним финалистом в этой номинации стала клиника немецкой стоматологии «Гутен Таг», которая работает более 18 лет. В 2024 году клиника организовала стоматологический форум, где специалисты отрасли могли обменяться опытом.

Также в шорт-лист вошёл проект «10000 шагов в Пермскую медицину», который реализуется Центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Его цель состоит в создании положительного образа медицинского работника через знакомство с историей пермской медицины, медорганизациями в виде познавательной экскурсии по заданному маршруту.

В номинации «Промышленность» эксперты выделили следующие проекты:

«Освоение площадки Велта» АО «Новомет-Пермь», который направлен на создание производства высокотемпературного нефтепогружного кабеля на территории бывшего пермского велозавода, что позволит в перспективе увеличить экспорт продукции и повысить эффективность работы предприятия.

Проект предприятия «ЭЛКАМ» по модернизации производства получил статус «приоритетный» в Пермском крае. Предприятие обновляет и расширяет парк станков для увеличения объемов выпуска продукции, востребованной в нефтегазовой отрасли, а также осваивает производство гидравлических цилиндров, хонингованных труб и хромированных штоков для спецтехники.

Еще одним проектом в шорт-листе стала инициатива компании «ЭРИС», направленная на создание новых контрольно-измерительных приборов для российской промышленности. В компании функционирует крупнейшая негосударственная метрологическая лаборатория, что позволяет заказчикам получать экономический эффект от внедрения технических решений.

#Экономика#Конкурс
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