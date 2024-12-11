В конкурсе «Лидер Пермского края» определены самые сильные проекты в номинациях

Один из проектов Краевой детской клинической больницы, который направлен на внедрение цифровых технологий, призванных повысить доступность и качество медицинской помощи детям в регионе для сохранения их здоровья. В рамках проекта раз в неделю врачи выезжают в отдаленные территории на осмотры детей с хроническими заболеваниями.