В ноябре в Перми родилось 11 двоен, что на две больше, чем годом ранее

Было зарегистрировано на две двойни больше, чем в ноябре 2023 года (11 и 9 соответственно). В Дзержинском районе города Перми зарегистрировано четыре двойни, в Мотовилихинском — три двойни, в Орджоникидзевском — две, в Индустриальном и Свердловском районах — по одной. В ноябре 2024 года в краевой столице заключили брак 497 пар.