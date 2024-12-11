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Posted 11 декабря, 11:53

Published 11 декабря, 11:53

Modified 11 декабря, 11:55

Updated 11 декабря, 11:55

В ноябре в Перми родилось 791 детей — 413 мальчиков и 378 девочек

В ноябре в Перми родилось 11 двоен, что на две больше, чем годом ранее

11 декабря 2024, 11:53
Фото: properm.ru.

В ноябре в Перми родилось 791 детей — 413 мальчиков и 378 девочек

Продолжает расти популярность изменения своих личных данных — фамилии, имени и отчества.

В Перми в ноябре родился 791 малыш — 413 мальчиков и 378 девочек. Брак зарегистрировали 497 пар, приводит статистику городской ЗАГС.

Всего же в ноябре был оформлен 3 171 акт гражданского состояния по всем видам.

Было зарегистрировано на две двойни больше, чем в ноябре 2023 года (11 и 9 соответственно). В Дзержинском районе города Перми зарегистрировано четыре двойни, в Мотовилихинском — три двойни, в Орджоникидзевском — две, в Индустриальном и Свердловском районах — по одной. В ноябре 2024 года в краевой столице заключили брак 497 пар.

Кроме того, в октябре на 5,6% увеличилась активность жителей в вопросах изменения своих личных данных — фамилии, имени и отчества. Составлено 126 записей актов о перемене имени. За аналогичный период 2023 года было зарегистрировано 119 таких записей.

Для сравнения: в Перми в октябре родилось 919 малышей - 480 мальчиков и 439 девочек. Брак зарегистрировали 606 пар.

#Пермь#Загс#Статистика
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