В одном из муниципалитетов Прикамья жителям не подавали горячую воду

Posted 11 декабря, 10:29
Published 11 декабря, 10:29
Modified 11 декабря, 10:31
Updated 11 декабря, 10:31
Чусовская городская прокуратура исполнение муниципальным предприятием, оказывающим услуги по горячему водоснабжению, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе проверки были выявлены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что в сентябре и октябре 2024 года муниципальным предприятием превышалась допустимая продолжительность перерыва в подаче горячей воды. Отметим, что в соцсетях чусовляне сообщали, что воды не было по несколько дней.
По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг) в виде предупреждения.
В Орджоникидзевском, Дзержинском и Свердловском районах Перми в течение двух ближайших недель отдельные дома на время останутся без воды.