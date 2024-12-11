properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 10:29

Published 11 декабря, 10:29

Modified 11 декабря, 10:31

Updated 11 декабря, 10:31

В Чусовом муниципальное предприятие наказали за недопоставку горячей воды

В одном из муниципалитетов Прикамья жителям не подавали горячую воду

11 декабря 2024, 10:29
Фото: ideogram.ai..

В Чусовом муниципальное предприятие наказали за недопоставку горячей воды

Сюжет
Коммунальный рай
Муниципальное предприятие за срыв поставок отделалось предупреждением.

Чусовская городская прокуратура исполнение муниципальным предприятием, оказывающим услуги по горячему водоснабжению, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе проверки были выявлены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в сентябре и октябре 2024 года муниципальным предприятием превышалась допустимая продолжительность перерыва в подаче горячей воды. Отметим, что в соцсетях чусовляне сообщали, что воды не было по несколько дней.

По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг) в виде предупреждения.

В Орджоникидзевском, Дзержинском и Свердловском районах Перми в течение двух ближайших недель отдельные дома на время останутся без воды.

Читайте также:
Прокуратура Прикамья заинтересовалась новостями о резко выросшей плате за отоплениеВласти ответили на жалобы жителей Чусового о невозможности установить счетчики теплаЛюдям в Чусовом советуют ставить счетчики в ответ на претензии о стоимости отопления
#Коммунальный рай#Экономика#Жкх#Чусовой#Услуги жкх
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика