В Перми элитный ЖК попал в список проблемных объектов

Posted 11 декабря, 10:22
Published 11 декабря, 10:22
Modified 11 декабря, 10:38
Updated 11 декабря, 10:38
ЖК Курья Park («КМ-Инвест») попал в список проблемных объектов в Единой информационной системе жилищного строительства ДОМ.РФ. По данным платформы, дом является проблемным, так как нарушены сроки передачи объекта долевого строительства более чем на шесть месяцев. При этом готовность дома составляет больше 90%.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, ЖК «Курья Park» на улице Ленская — это один дом на 154 квартиры (11,02 тыс. кв. м жилой площади). Разрешение на строительство было выдано еще в 2015 году. Планировали сдачу объекта в 2018 году. Позже сроки перенесли. Новые сроки сдачи объекта значатся как четвертый квартал 2024 года. Но дом не сдан. И по данным Properm.ru, не будет сдан до конца года.
Телефон, указанный на сайте застройщика, не отвечает. Запрос, направленный на адрес электронной почты, также остался без ответа. Properm.ru направил запрос в министерство строительства Пермского края — появятся или нет в регионе новые обманутые дольщики?
«КМ-Инвест» учрежден в 2013 году, директор — Вадим Миронов, руководитель и владелец — Елена Миронова. По данным Руспрофайл, с 2019 по 2023 год компания не получала никакой выручки.