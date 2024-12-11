В Перми элитный ЖК попал в список проблемных объектов

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, ЖК «Курья Park» на улице Ленская — это один дом на 154 квартиры (11,02 тыс. кв. м жилой площади). Разрешение на строительство было выдано еще в 2015 году. Планировали сдачу объекта в 2018 году. Позже сроки перенесли. Новые сроки сдачи объекта значатся как четвертый квартал 2024 года. Но дом не сдан. И по данным Properm.ru, не будет сдан до конца года.