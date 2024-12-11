В Перми завершился XVII Международный фестиваль современной музыки «Sound 59»

Posted 11 декабря, 07:40
Published 11 декабря, 07:40
Modified 11 декабря, 07:44
Updated 11 декабря, 07:44
Фестиваль прошел в различных концертных залах Пермского края и представил работы более 40 композиторов и исполнителей из разных стран.
В этом году фестиваль был посвящен теме «МУЗЫКА, КОТОРАЯ РАЗВИВАЕТ». В программе проекта представлены концерты «В Пермском стиле», «В движении», «Музыка молодых», Folk drive, «География звука»; мастер-классы заслуженного работника культуры РФ, руководителя Джаз хора Свердловской государственной детской филармонии Марины Макаровой (Екатеринбург) «Многообразие звуковой палитры в детско-юношеском хоре», композитора Геннадия Широглазова «Мультимедийные технологии в творчестве композитора», лекции музыковеда Ольги Качалиной «Виктор Пантус», кандидата педагогических наук, доцента ПГГПУ Нины Морозовой «Психологические особенности восприятия современной музыки»; творческие встречи с композитором и педагогом «Евгенией Кудряшовой» (г. Чайковский), композитором и электронным музыкантом Оксаной Изотовой (Пермь-Москва), музыковедом, заведующей координационно-аналитического отделом Московской государственной консерватории, автором программы «Частное мнение» на радио «Вера» Татьяной Любомирской, народным артистом Республики Беларусь, лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, профессором государственной Белорусской академии музыки Игорем Оловниковым (Минск).
В концертах фестиваля Sound 59 состоялись премьеры музыки композиторов Прикамья: Оксаны Изотовой, Евгении Кудряшовой, Игоря Машукова, Никиты Широкова. Прозвучали новые сочинения юных композиторов Перми. В концертных программах фестиваля приняли участие артисты из Республики Беларусь, Алжира, Москвы, Екатеринбурга, пермские музыканты. Были представлены хореографические номера на современную музыку, поставленными хореографами Перми в исполнении артистов театра «Балет Евгения Панфилова», студентов кафедры хореографии Пермского государственного института культуры, пермскими танцорами. Прозвучали народные и фольклорные коллективы Перми. Эти события сделали фестиваль уникальным и незабываемым для всех участников.
«Мы рады, что Sound 59 2024 года стал платформой для культурного взаимодействия композиторов и исполнителей из разных стран», — сказал художественный руководитель фестиваля, председатель Пермского регионального отделения Союза композиторов России Игорь Машуков. «Фестиваль продемонстрировал, как современная музыка может объединять людей и вдохновлять на творчество».
Фестиваль Sound 59 был проведён Пермским отделением Союза композиторов России совместно с Пермской краевой филармонией при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Пермского края, Союза композиторов России. Партнёры фестиваля — Театр «Балет Евгения Панфилова», Пермский государственный институт культуры, Пермская краевая специальная музыкальная школа, Пермский музыкальный колледж.