В Перми завершился XVII Международный фестиваль современной музыки «Sound 59»

В этом году фестиваль был посвящен теме «МУЗЫКА, КОТОРАЯ РАЗВИВАЕТ». В программе проекта представлены концерты «В Пермском стиле», «В движении», «Музыка молодых», Folk drive, «География звука»; мастер-классы заслуженного работника культуры РФ, руководителя Джаз хора Свердловской государственной детской филармонии Марины Макаровой (Екатеринбург) «Многообразие звуковой палитры в детско-юношеском хоре», композитора Геннадия Широглазова «Мультимедийные технологии в творчестве композитора», лекции музыковеда Ольги Качалиной «Виктор Пантус», кандидата педагогических наук, доцента ПГГПУ Нины Морозовой «Психологические особенности восприятия современной музыки»; творческие встречи с композитором и педагогом «Евгенией Кудряшовой» (г. Чайковский), композитором и электронным музыкантом Оксаной Изотовой (Пермь-Москва), музыковедом, заведующей координационно-аналитического отделом Московской государственной консерватории, автором программы «Частное мнение» на радио «Вера» Татьяной Любомирской, народным артистом Республики Беларусь, лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, профессором государственной Белорусской академии музыки Игорем Оловниковым (Минск).