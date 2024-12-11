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Posted 11 декабря, 03:50

Published 11 декабря, 03:50

Modified 11 декабря, 03:52

Updated 11 декабря, 03:52

В Пермском крае простятся с бойцом СВО, погибшим в декабре 2023 года

В Пермском крае простятся с бойцом СВО, погибшим в декабре 2023 года

11 декабря 2024, 03:50
Фото: Администрация Косинского округа / ВК.
Сюжет
Военная операция на Украине
Георгий Кучев служил командиром мотострелкового отделения

Житель Косинского района Прикамья Георгий Кучев погиб в зоне СВО. Прощание с ним пройдет сегодня, 11 декабря.

Георгий Кучев родился 3 декабря 1990 года. С октября 2023-го он проходил службу по контракту в зоне специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР. Служил командиром мотострелкового отделения в звании гвардии рядового. Как сообщает администрация Косинского района, мужчина погиб 14 декабря 2023 года.

Прощание с Георгием Кучевым пройдет 11 декабря в 13:30 в деревне Чазево на площади СДК.

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#Военная операция на Украине#Погиб#Сво
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