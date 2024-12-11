В Пермском крае простятся с бойцом СВО, погибшим в декабре 2023 года

Георгий Кучев родился 3 декабря 1990 года. С октября 2023-го он проходил службу по контракту в зоне специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР. Служил командиром мотострелкового отделения в звании гвардии рядового. Как сообщает администрация Косинского района, мужчина погиб 14 декабря 2023 года.