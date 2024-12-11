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Posted 11 декабря, 15:16

Published 11 декабря, 15:16

Modified 11 декабря, 15:19

Updated 11 декабря, 15:19

В Пермском крае с 1 июля 2025 года тарифы на электричество вырастут на 12,3%

В Пермском крае в следующем году тарифы на электричество вырастут на 12,3%

11 декабря 2024, 15:16
Фото: 1MI.

В Пермском крае с 1 июля 2025 года тарифы на электричество вырастут на 12,3%

Сюжет
Коммунальный рай
Повышение запланировано на 1 июля 2025 года.

С июля 2025 года тарифы на электроэнергию в Пермском крае вырастут на 12,3%. Для одноставочного тарифа в городских домах с газовыми плитами цена за киловатт-час увеличится до 6,18 рублей, для квартир с электроплитами и сельских жителей — до 4,57 рублей. Об этом стало известно из опубликованного постановления Минтарифов Пермского края.

Напомним, плата за коммунальные услуги в Пермском крае с 1 июля 2025 года вырастет на 21,1%.

В министерстве энергетики и тарифного регулирования Пермского края сегодня объяснили, почему выросла плата за отопление в Чусовом. Ранее люди жаловались, что в квитанциях за ноябрь указана сумма начислений, почти в два раза превышающая сумму за октябрь.

#Коммунальный рай#Экономика#Пермь#Тариф#Тарифы на электроэнергию
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