В Пермском крае в следующем году тарифы на электричество вырастут на 12,3%

Posted 11 декабря, 15:16
Published 11 декабря, 15:16
Modified 11 декабря, 15:19
Updated 11 декабря, 15:19
С июля 2025 года тарифы на электроэнергию в Пермском крае вырастут на 12,3%. Для одноставочного тарифа в городских домах с газовыми плитами цена за киловатт-час увеличится до 6,18 рублей, для квартир с электроплитами и сельских жителей — до 4,57 рублей. Об этом стало известно из опубликованного постановления Минтарифов Пермского края.
Напомним, плата за коммунальные услуги в Пермском крае с 1 июля 2025 года вырастет на 21,1%.
В министерстве энергетики и тарифного регулирования Пермского края сегодня объяснили, почему выросла плата за отопление в Чусовом. Ранее люди жаловались, что в квитанциях за ноябрь указана сумма начислений, почти в два раза превышающая сумму за октябрь.