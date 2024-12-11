В Вишерском заповеднике отказались надевать на северных оленей ошейники

От ошейников решили отказаться по причине гуманного отношения к природе. «Это был бы стресс для оленя и всей группировки, решили, что не стоит подвергать заповедных животных стрессу», — пояснила Properm.ru советник по продвижению Вишерского заповедника Татьяна Татаринова.