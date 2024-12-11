В Вишерском заповеднике отказались надевать на северных оленей ошейники

Posted 11 декабря, 02:10
Published 11 декабря, 02:10
Modified 11 декабря, 02:10
Updated 11 декабря, 02:10
Вишерский заповедник отказался от идеи надевать спутниковые ошейники на северных оленей. С помощью таких девайсов ранее планировали наблюдать за передвижениями животных.
От ошейников решили отказаться по причине гуманного отношения к природе. «Это был бы стресс для оленя и всей группировки, решили, что не стоит подвергать заповедных животных стрессу», — пояснила Properm.ru советник по продвижению Вишерского заповедника Татьяна Татаринова.
Напомним, ранее в планах у научных сотрудников заповедника было получить в 2025 году ошейники для заповедных оленей, с помощью которых можно наблюдать за передвижениями животных.
Минувшей весной стадо оленей попало на камеру в заповеднике «Вишерский». За год до этого сотрудники переживали, что животные променяли Пермский край на Свердловскую область.