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Posted 11 декабря, 02:10

Published 11 декабря, 02:10

Modified 11 декабря, 02:10

Updated 11 декабря, 02:10

В Вишерском заповеднике отказались надевать на северных оленей ошейники

В Вишерском заповеднике отказались надевать на северных оленей ошейники

11 декабря 2024, 02:10
Фото: телеграм-канал Вишерского заповедника.
Олени часто мигрируют в соседнюю Свердловскую область, но всегда возвращаются.

Вишерский заповедник отказался от идеи надевать спутниковые ошейники на северных оленей. С помощью таких девайсов ранее планировали наблюдать за передвижениями животных.

От ошейников решили отказаться по причине гуманного отношения к природе. «Это был бы стресс для оленя и всей группировки, решили, что не стоит подвергать заповедных животных стрессу», — пояснила Properm.ru советник по продвижению Вишерского заповедника Татьяна Татаринова.

Напомним, ранее в планах у научных сотрудников заповедника было получить в 2025 году ошейники для заповедных оленей, с помощью которых можно наблюдать за передвижениями животных.

Минувшей весной стадо оленей попало на камеру в заповеднике «Вишерский». За год до этого сотрудники переживали, что животные променяли Пермский край на Свердловскую область.

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#Природа#Олени#Вишерский заповедник#Северный олень#Дикая природа
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