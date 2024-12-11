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Posted 11 декабря, 12:29

Published 11 декабря, 12:29

Modified 11 декабря, 12:34

Updated 11 декабря, 12:34

Власти Прикамья подали документы на получение лицензии нового зоопарка

Власти подали документы на лицензирование нового зоопарка на Нагорном

11 декабря 2024, 12:29
Фото: пресс-служба министерства строительства Пермского края.

Власти Прикамья подали документы на получение лицензии нового зоопарка

Сюжет
Никогданибудь
Планируется, что учреждение начнет работу летом 2025 года.

Власти подали документы на получение лицензии нового зоопарка в Перми. «Надеюсь, скоро получим лицензию», — сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в прямом эфире на радио «КП-Пермь», пишет URA.ru. Почти все здания зоопарка в микрорайоне Нагорный строили заново. От прошлого подрядчика остался лишь один объект. Площадь нового зоопарка составляет 25 га, в сентябре были введены в эксплуатацию еще 11 его ключевых объектов.

Ранее вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский прогнозировал, что учреждение может открыться в июле или августе 2025 года — тогда должна завершиться процедура лицензирования. Комплекс зоопарка начали строить еще в 2017 году, но уже в 2018 году Госстройэкспертиза признала почти все строения аварийными. А бывшего директора Управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского обвинили в хищении 353 млн рублей, направленных на возведение зоопарка, а также получении взятки на сумму 3 млн рублей.

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#Общество#Никогданибудь#Пермь#Зоопарк#Пермский зоопарк
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