Власти подали документы на лицензирование нового зоопарка на Нагорном

Posted 11 декабря, 12:29
Published 11 декабря, 12:29
Modified 11 декабря, 12:34
Updated 11 декабря, 12:34
Власти подали документы на получение лицензии нового зоопарка в Перми. «Надеюсь, скоро получим лицензию», — сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в прямом эфире на радио «КП-Пермь», пишет URA.ru. Почти все здания зоопарка в микрорайоне Нагорный строили заново. От прошлого подрядчика остался лишь один объект. Площадь нового зоопарка составляет 25 га, в сентябре были введены в эксплуатацию еще 11 его ключевых объектов.
Ранее вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский прогнозировал, что учреждение может открыться в июле или августе 2025 года — тогда должна завершиться процедура лицензирования. Комплекс зоопарка начали строить еще в 2017 году, но уже в 2018 году Госстройэкспертиза признала почти все строения аварийными. А бывшего директора Управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского обвинили в хищении 353 млн рублей, направленных на возведение зоопарка, а также получении взятки на сумму 3 млн рублей.