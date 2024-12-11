Выставка детского искусства ‭«Ни тут, ни там» открылась в новом арт-пространстве

О самом пространстве рассказала начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Анастасия Хорошева: «Мы планируем, что пространство „Тут“ станет точкой притяжения для любой творческой идеи со стороны молодых жителей города Перми. Для этого не обязательно обучаться в художественной школе, обладать какими-то сверх талантами, главное иметь желание провести весело, интересно, с пользой, в компании единомышленников время. Мы будем делать не только выставочные проекты внутри арт-резиденции. Программа пространства „Тут“ включает в себя мастер-классы в том числе с участием преподавателей из других городов и регионов России. Также мы планируем создавать арт-объекты для городских пространств. В частности, например, для временного размещения на „Зеленом кольце“. Для того, чтобы жителям было интересно гулять по озелененным территориям, которых в Перми очень много».