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Posted 11 декабря, 13:29

Published 11 декабря, 13:29

Modified 11 декабря, 13:32

Updated 11 декабря, 13:32

Выставка детского искусства ‭«Ни тут, ни там» открылась в новом арт-пространстве

Выставка детского искусства ‭«Ни тут, ни там» открылась в новом арт-пространстве

11 декабря 2024, 13:29
Фото: properm.ru.
Идея создания пространства «Тут» появилась летом этого года. Утвердили проект и приступили к его реализации осенью.

Новое творческое пространство детей, подростков и молодых взрослых «Тут» открылось вчера, 10 декабря, выставкой «Ни тут ни там». Пространство «Тут» — это проект департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Все арт-объекты на выставке сделали дети и подростки — участники лаборатории под кураторством Любови Шмыковой. Во время лаборатории ребята размышляли о том, как выглядит переход между жизненными этапами, когда старая реальность закончилась и началась новая — непривычная и неизвестная. Между ними существует пространство, которое, как дверной проём, выступает местом неопределённости. Таким переходом может быть взросление, переезд или Новый год.

Результатом размышлений ребят стали 15 порталов-входов, которые они сделали с помощью художников Любови Шмыковой, Надежды Сорокиной и Оксаны Кальченко и волонтеров.

На открытии ребята и кураторы рассказали про выставку, провели игру-дрейф по арт-объектам и наградили маленьких создателей арт-объектов подарками. После церемонии гостей ждал праздничный концерт и торт.

На открытии также побывал глава города Эдуард Соснин. Он поздравил маленьких творцов с дебютом: «Это большое событие для города — появление первой детской арт-резиденции. Здесь вы сможете себя проявить вместе со взрослыми. Вы будете создавать будущее Перми. Я прошу, чтобы вы себя никогда не ограничивали, мечтали, реализовывали все, что у вас сейчас на уме, на душе. Мы вам в этом всегда будем помогать».

О самом пространстве рассказала начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Анастасия Хорошева: «Мы планируем, что пространство „Тут“ станет точкой притяжения для любой творческой идеи со стороны молодых жителей города Перми. Для этого не обязательно обучаться в художественной школе, обладать какими-то сверх талантами, главное иметь желание провести весело, интересно, с пользой, в компании единомышленников время. Мы будем делать не только выставочные проекты внутри арт-резиденции. Программа пространства „Тут“ включает в себя мастер-классы в том числе с участием преподавателей из других городов и регионов России. Также мы планируем создавать арт-объекты для городских пространств. В частности, например, для временного размещения на „Зеленом кольце“. Для того, чтобы жителям было интересно гулять по озелененным территориям, которых в Перми очень много».

Выставка «Ни тут ни там» будет открыта в Пермской арт-резиденции до 28 февраля 2025 года ежедневно с 12:00 до 19:00 (понедельник — выходной). Вход свободный.

Стать участником мастер-классов и лабораторий можно, записавшись в соцсетях пространства «Тут».

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