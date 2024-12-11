Заключен контракт с подрядчиком строительства следующего этапа улицы Строителей

Posted 11 декабря, 07:56
Published 11 декабря, 07:56
Modified 11 декабря, 07:59
Updated 11 декабря, 07:59
Власти Пермского края подписали контракт с подрядчиком для выполнения следующего этапа возведения ул. Строителей — участка дороги от площади Гайдара до шоссе Космонавтов. Победителем конкурса стало АО «Уралмостострой». Компания планирует завершить все работы в 2028 году, сообщает пресс-служба Минтранса Пермского края.
Подрядчик должен будет выполнить подготовительные работы и построить новый участок дороги протяженностью около 3 км, включая примыкания и съезды. Также необходимо отремонтировать действующий путепровод длиной 178 м. Помимо этого, по проекту нужно переустроить сети газо- и водоснабжения, канализации, электрических и тепловых сетей. «Уралмостострой» обязан обустроить тротуары, велодорожки, газоны и остановки общественного транспорта, а также установить наружное освещение, светофоры, шумозащитные экраны и комплексы фотовидеофиксации дорожных нарушений.
По информации, опубликованной на портале госзакупок, победитель конкурса приступит к выполнению работ 25 декабря текущего года, но не ранее даты заключения контракта. Из проекта документа следует, что строительство завершится 24 июня 2028 года. Стоимость контракта составляет 6,49 млрд рублей, из них на реконструкцию путепровода по шоссе Космонавтов выделено 2 млрд рублей, а на устройство подпорных стен на подъездах к сооружению — 563 млн рублей.
АО «Уралмостострой» — это компания из Уфы, зарегистрированная в 2002 году. Основным видом деятельности организации в базе Rusprofile указано строительство мостов и тоннелей, гендиректором является Игорь Соболев. Выручка «Уралмостостроя» за 2023 год составила 11 млрд рублей. По заказу МКУ «Пермблагоустройство» компания занималась ремонтом деформационных швов на мосту по плотине Камской ГЭС и ремонтом моста через реку Егошиха. Кроме того, подрядчик будет строить третий мост через Каму.