Заключен контракт с подрядчиком строительства следующего этапа улицы Строителей

АО «Уралмостострой» — это компания из Уфы, зарегистрированная в 2002 году. Основным видом деятельности организации в базе Rusprofile указано строительство мостов и тоннелей, гендиректором является Игорь Соболев. Выручка «Уралмостостроя» за 2023 год составила 11 млрд рублей. По заказу МКУ «Пермблагоустройство» компания занималась ремонтом деформационных швов на мосту по плотине Камской ГЭС и ремонтом моста через реку Егошиха. Кроме того, подрядчик будет строить третий мост через Каму.