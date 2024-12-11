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Posted 11 декабря, 09:40

Published 11 декабря, 09:40

Modified 11 декабря, 09:43

Updated 11 декабря, 09:43

В Пермском крае 12 декабря вырастет вероятность пробок и ДТП

Завтра в Пермском крае пробки могут быть еще серьезнее

11 декабря 2024, 09:40
Фото: 1MI.

В Пермском крае 12 декабря вырастет вероятность пробок и ДТП

Возможны обрывы ЛЭП, аварии в ЖКХ и рост вероятности ДТП на дорогах.

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» 12 декабря в отдельных районах края прогнозируются сильный снег, гололедно-изморозевые отложения. Такой прогноз обнародовала пресс-служба МЧС Прикамья.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сообщают спасатели.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

Избегать нахождение рядом с линиями электропередач;

  • При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.
  • Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям;
  • Входя в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.
  • Будьте внимательными и осторожными.

Жители Перми жалуются на скользкие дороги и тротуары. Читательница Properm.ru рассказала, что рядом с одной из школ города образовался настоящий каток. В мэрии рассказали, как борются с гололедом.

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#Происшествия#Пермь#Погода#Снег
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