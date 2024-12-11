Завтра в Пермском крае пробки могут быть еще серьезнее

Posted 11 декабря, 09:40
Published 11 декабря, 09:40
Modified 11 декабря, 09:43
Updated 11 декабря, 09:43
По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» 12 декабря в отдельных районах края прогнозируются сильный снег, гололедно-изморозевые отложения. Такой прогноз обнародовала пресс-служба МЧС Прикамья.
В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сообщают спасатели.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
Избегать нахождение рядом с линиями электропередач;
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