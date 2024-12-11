properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 10:29

Published 11 декабря, 10:29

Modified 11 декабря, 10:43

Updated 11 декабря, 10:43

Жителя Кунгура постоянно кусали соседские пчелы. Он пошел в суд

Жителя Кунгура постоянно кусали соседские пчелы. Он пошел в суд

11 декабря 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Приставы
Мужчину третировали 15 пчелиных семейств.

Житель Кунгура через суд заставил соседа переставить ульи на своем участке. Все дело в кусачих пчелах, рассказывают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Мужчина не раз жаловался соседу, что насекомые кусают его. Кунгуряку становилось плохо после, неоднократно госпитализировали с аллергической реакцией на пчелиный яд. Ситуацию усугублял тот факт, что у мужчины был установлен кардиостимулятор и необоснованный стресс мог угрожать его жизни.

Он не раз пытался поговорить с соседом, но тот отвечал, что разместил ульи, где живут 15 семейств, с учетом ветеринарно-санитарных правил. Однако инспектор Россельхознадзора, посетивший место содержания медоносных пчел, опроверг эти утверждения. В ходе осмотра придомовой территории выяснилось, что забор между участками наполовину состоит из сетки рабицы, которая не мешает проникать насекомым на соседний участок. Кроме того, само место проживание пчелиных семей не было обсажено деревьями или кустарниками, а летки ульев расположены в сторону соседнего дома. Это стало основанием для гражданского иска к хозяину насекомых.

Суд удовлетворил исковые требования заявителя, но тот не спешил выполнять его решение. Тогда в дело вмешались приставы и ограничили гражданина в праве покидать территорию России. Поняв, что следующей мерой принудительного исполнения станет применение штрафных санкций, пасечник привел свою территорию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Читайте также:
Жительница Юсьвы через суд добилась возвращения себе полуторагодовалого сынаПансионат «Долголетие» в Протасах опечатан приставамиСудебные приставы встретили должника по алиментам из Кунгура на вокзале
#Суд#Приставы#Кунгур#Россельхознадзор#Аллергия#Пчелы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика