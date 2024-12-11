Жителя Кунгура постоянно кусали соседские пчелы. Он пошел в суд

Posted 11 декабря, 10:29
Published 11 декабря, 10:29
Modified 11 декабря, 10:43
Updated 11 декабря, 10:43
Житель Кунгура через суд заставил соседа переставить ульи на своем участке. Все дело в кусачих пчелах, рассказывают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
Мужчина не раз жаловался соседу, что насекомые кусают его. Кунгуряку становилось плохо после, неоднократно госпитализировали с аллергической реакцией на пчелиный яд. Ситуацию усугублял тот факт, что у мужчины был установлен кардиостимулятор и необоснованный стресс мог угрожать его жизни.
Он не раз пытался поговорить с соседом, но тот отвечал, что разместил ульи, где живут 15 семейств, с учетом ветеринарно-санитарных правил. Однако инспектор Россельхознадзора, посетивший место содержания медоносных пчел, опроверг эти утверждения. В ходе осмотра придомовой территории выяснилось, что забор между участками наполовину состоит из сетки рабицы, которая не мешает проникать насекомым на соседний участок. Кроме того, само место проживание пчелиных семей не было обсажено деревьями или кустарниками, а летки ульев расположены в сторону соседнего дома. Это стало основанием для гражданского иска к хозяину насекомых.
Суд удовлетворил исковые требования заявителя, но тот не спешил выполнять его решение. Тогда в дело вмешались приставы и ограничили гражданина в праве покидать территорию России. Поняв, что следующей мерой принудительного исполнения станет применение штрафных санкций, пасечник привел свою территорию в соответствии с требованиями действующего законодательства.