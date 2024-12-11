Жителя Кунгура постоянно кусали соседские пчелы. Он пошел в суд

Он не раз пытался поговорить с соседом, но тот отвечал, что разместил ульи, где живут 15 семейств, с учетом ветеринарно-санитарных правил. Однако инспектор Россельхознадзора, посетивший место содержания медоносных пчел, опроверг эти утверждения. В ходе осмотра придомовой территории выяснилось, что забор между участками наполовину состоит из сетки рабицы, которая не мешает проникать насекомым на соседний участок. Кроме того, само место проживание пчелиных семей не было обсажено деревьями или кустарниками, а летки ульев расположены в сторону соседнего дома. Это стало основанием для гражданского иска к хозяину насекомых.