Активы группы «Уралхим» вошли в лидеры ESG-индексов РСПП

ESG-индексы РСПП составляются ежегодно уже в течение десяти лет. Проект реализуется с целью разработки способов независимой оценки деятельности предприятий для продвижения системного представления о таких категориях, как устойчивое развитие и корпоративная ответственность. Кроме этого, проект направлен на то, чтобы сделать более прозрачным и эффективным управление в этой сфере. С 2017 года индексы РСПП внесены в международную базу данных по рейтингам и индексам в сфере устойчивого развития.