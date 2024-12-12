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Posted 12 декабря, 08:35

Published 12 декабря, 08:35

Modified 12 декабря, 08:37

Updated 12 декабря, 08:37

Активы группы «Уралхим» вошли в лидеры ESG-индексов РСПП

Активы группы «Уралхим» вошли в лидеры ESG-индексов РСПП

12 декабря 2024, 08:35
Фото: пресс-служба Уралкалия.
АО «ОХК „Уралхим“ и ПАО „Уралкалий“, входящие в Группу „Уралхим“, были внесены в перечень отечественных компаний, лидирующих в сфере устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности.

По итогам этого года РСПП добавил эти предприятия в высшую группу А двух ESG-индексов.

Первый индекс — «Ответственность и открытость». Он определяет, насколько качественно в публичной корпоративной отчетности раскрыта информация о работе промпредприятий в сфере корпоративной социальной ответственности. Кроме этого, данный индекс позволяет выявить наиболее актуальные направления для лидеров отечественного предпринимательства в сфере устойчивого развития.

Второй индекс называется «Вектор устойчивого развития». Он анализирует динамику работы предприятий. Данный индекс предназначен для проведения оценки динамики ключевых социально-экономических и экологических показателей компаний за конкретный временной период.

Справка

ESG-индексы РСПП составляются ежегодно уже в течение десяти лет. Проект реализуется с целью разработки способов независимой оценки деятельности предприятий для продвижения системного представления о таких категориях, как устойчивое развитие и корпоративная ответственность. Кроме этого, проект направлен на то, чтобы сделать более прозрачным и эффективным управление в этой сфере. С 2017 года индексы РСПП внесены в международную базу данных по рейтингам и индексам в сфере устойчивого развития.

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