Активы группы «Уралхим» вошли в лидеры ESG-индексов РСПП

Posted 12 декабря, 08:35
Published 12 декабря, 08:35
Modified 12 декабря, 08:37
Updated 12 декабря, 08:37
По итогам этого года РСПП добавил эти предприятия в высшую группу А двух ESG-индексов.
Первый индекс — «Ответственность и открытость». Он определяет, насколько качественно в публичной корпоративной отчетности раскрыта информация о работе промпредприятий в сфере корпоративной социальной ответственности. Кроме этого, данный индекс позволяет выявить наиболее актуальные направления для лидеров отечественного предпринимательства в сфере устойчивого развития.
Второй индекс называется «Вектор устойчивого развития». Он анализирует динамику работы предприятий. Данный индекс предназначен для проведения оценки динамики ключевых социально-экономических и экологических показателей компаний за конкретный временной период.
Справка
ESG-индексы РСПП составляются ежегодно уже в течение десяти лет. Проект реализуется с целью разработки способов независимой оценки деятельности предприятий для продвижения системного представления о таких категориях, как устойчивое развитие и корпоративная ответственность. Кроме этого, проект направлен на то, чтобы сделать более прозрачным и эффективным управление в этой сфере. С 2017 года индексы РСПП внесены в международную базу данных по рейтингам и индексам в сфере устойчивого развития.