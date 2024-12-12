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Posted 12 декабря, 10:07

Published 12 декабря, 10:07

Modified 12 декабря, 10:10

Updated 12 декабря, 10:10

Здание Пермского краеведческого музея не попадет на новую банкноту Банка России

Дом Мешкова не попадет на оборотную сторону новой банкноты Банка России

12 декабря 2024, 10:07
Фото: properm.ru.

Здание Пермского краеведческого музея не попадет на новую банкноту Банка России

Сюжет
Банк россии
Историческое здание не попало даже в первую десятку претендентов.

Памятник архитектуры «Дом Мешкова», в котором располагается Пермский краеведческий музей, не будет изображен на оборотной стороне новой банкноты номиналом 1 тыс. рублей. Голосование за символы Приволжского федерального округа проходило две недели — с 29 ноября по 12 декабря.

Как рассказала пресс-служба Банка России, выбрать символ мог любой желающий. Для этого нужно было зайти на сайт Центробанка РФ. Всего свои голоса отдали около 700 тыс. человек. По итогу, наибольшее число людей проголосовало за скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», Дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву в Уфе и другие. Дом Мешкова не вошел даже в первую десятку кандидатов — за него отдано 4 тыс. 211 голосов.

Таким образом, на оборотной стороне тысячерублевой купюры будет изображен «Метеор» — он набрал более 147,8 тыс. голосов.

Фото: пресс-служба Банка России

Лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода была представлена в прошлом году и не изменится. Банк России планирует в дальнейшем с помощью народного голосования выбрать символы для банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей.

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#Общество#Пермь#Памятник архитектуры#Банк россии#Центробанк#Голосование#Банкноты#Пермский краеведческий музей
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