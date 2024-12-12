Дом Мешкова не попадет на оборотную сторону новой банкноты Банка России

Как рассказала пресс-служба Банка России, выбрать символ мог любой желающий. Для этого нужно было зайти на сайт Центробанка РФ. Всего свои голоса отдали около 700 тыс. человек. По итогу, наибольшее число людей проголосовало за скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», Дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву в Уфе и другие. Дом Мешкова не вошел даже в первую десятку кандидатов — за него отдано 4 тыс. 211 голосов.