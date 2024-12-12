Дом Мешкова не попадет на оборотную сторону новой банкноты Банка России

Posted 12 декабря, 10:07
Published 12 декабря, 10:07
Modified 12 декабря, 10:10
Updated 12 декабря, 10:10
Памятник архитектуры «Дом Мешкова», в котором располагается Пермский краеведческий музей, не будет изображен на оборотной стороне новой банкноты номиналом 1 тыс. рублей. Голосование за символы Приволжского федерального округа проходило две недели — с 29 ноября по 12 декабря.
Как рассказала пресс-служба Банка России, выбрать символ мог любой желающий. Для этого нужно было зайти на сайт Центробанка РФ. Всего свои голоса отдали около 700 тыс. человек. По итогу, наибольшее число людей проголосовало за скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», Дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву в Уфе и другие. Дом Мешкова не вошел даже в первую десятку кандидатов — за него отдано 4 тыс. 211 голосов.
Таким образом, на оборотной стороне тысячерублевой купюры будет изображен «Метеор» — он набрал более 147,8 тыс. голосов.
Лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода была представлена в прошлом году и не изменится. Банк России планирует в дальнейшем с помощью народного голосования выбрать символы для банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей.