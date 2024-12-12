Дорожный рабочий в Березниках погиб из-за неосторожности тракториста

Posted 12 декабря, 04:40
Published 12 декабря, 04:40
Modified 12 декабря, 04:43
Updated 12 декабря, 04:43
Госинспекция труда в Пермском крае завершила расследование тяжелого несчастного случая с летальным исходом, произошедшего с работником МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники». Помимо инспекции, в трагедии разбирались Пермский крайсовпроф, Социальный фонд региона и администрация Березников.
Инцидент случился 23 августа текущего года. Сменный мастер поручил дорожным рабочим снять вазоны с кронштейнов на центральных газонах города, а затем погрузить их в тракторную телегу, перевезти и выгрузить на базе. После выполнения задания сотрудники учреждения отправились на другой адрес, где без согласования со своим руководителем решили снять вазоны с кронштейнов опор освещения. Для этого они использовали тракторную телегу, так как вазоны были установлены на высоте 2,5 м от асфальта, а высота пола тракторной телеги от проезжей части составляет 1,3 м.
После того, как рабочие сняли вазоны и положили их в телегу, машинист отпустил стояночный тормоз, чтобы переехать к следующему столбу. Трактор двинулся с места, в результате другой работник упал через задний борт на дорогу и ударился головой об асфальт. В результате пострадавший скончался.
Комиссия сделала вывод, что несчастный случай произошел, потому что дорожные рабочие нарушили требования охраны труда. Перед началом движения тракторист не подал звуковой сигнал, чтобы предупредить находившихся в телеге рабочих. Кроме того, руководители и специалисты организации не проконтролировали ход выполнения работ и соблюдение требований трудовой дисциплины. По итогам расследования проверяющие специалисты поручили работодателю провести внеплановый инструктаж с рабочими по правилам охраны труда, внеплановую проверку знаний техники безопасности, а также создать и ввести в действие инструкцию по охране труда в ходе погрузочно-разгрузочных и складских работ.
Как сообщает пресс-служба краевой трудовой инспекции, юридическое лицо МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» привлечено к административному штрафу. Материалы расследования несчастного случая переданы в правоохранительные органы, которые решат вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности.
Это не первый несчастный случай с работниками МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» за последние месяцы: 2 декабря машиниста комбинированной дорожной машины нашли мертвым.