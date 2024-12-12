Дорожный рабочий в Березниках погиб из-за неосторожности тракториста

Инцидент случился 23 августа текущего года. Сменный мастер поручил дорожным рабочим снять вазоны с кронштейнов на центральных газонах города, а затем погрузить их в тракторную телегу, перевезти и выгрузить на базе. После выполнения задания сотрудники учреждения отправились на другой адрес, где без согласования со своим руководителем решили снять вазоны с кронштейнов опор освещения. Для этого они использовали тракторную телегу, так как вазоны были установлены на высоте 2,5 м от асфальта, а высота пола тракторной телеги от проезжей части составляет 1,3 м.