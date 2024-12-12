Экс-владельцы Мотовилихи обжалуют решение о возмещении миллиардов в бюджет России

Posted 12 декабря, 12:57
Published 12 декабря, 12:57
Modified 12 декабря, 12:59
Updated 12 декабря, 12:59
Как стало известно журналисту Properm.ru, 18 декабря судья Пермского краевого Татьяна Варзина приступит к рассмотрению апелляционных жалоб восьми бывших топ-менеджеров и собственников «Мотовилихинских заводов» на решение Свердловского районного суда о взыскании с них в бюджет России солидарно 2,7 млрд рублей по требованию Генпрокуратуры.
В ноябре вторая инстанция отклонила все их жалобы на подсудности дела. Ранее иск Генпрокуратуры начинали рассматривать в Одинцовском суде, который и передал дело на рассмотрение в Пермь — в Свердловский районный суд. Ответчики настаивали на том, что этот экономический спор нужно рассматривать в арбитражном суде.
Сейчас депутат Заксобрания Прикамья Вагаршак Сарксян и члены его семьи, а также бывшие депутаты Госдумы РФ Рафаэль Гималов и Марат Загидуллов, бизнесмены Юрий Медведюк и Руслан Валитов пытаются доказать, что не должны отвечать за банкротство «Мотовилихинских заводов», либо к ответственности должны быть привлечены все члены совета директоров и контролирующие предприятия лица. Они и ранее заявляли, что выдача займов и оплата за содержание соцобъектов не были притворными сделками для вывода средств со счетов завода.
Генпрокуратура пыталась взыскать с группы управленцев Мотовилихи не только размер нанесенного ущерба, но и мораторных процентов в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации. Согласно расчету истца, они составляют 1,2 млрд рублей, но в этом суд отказал Генпрокуратуре, удовлетворив иск лишь частично. Изначально общий размер иска составлял 3,8 млрд рублей.
11 июля Свердловский районный суд частично удовлетворил иск и взыскал солидарно с Сарксяна и членов его семьи Бориса, Гермене и Светланы Сарксян, а также экс-совладельца ПАО «Мотовилихинские заводы» и экс-депутатов Госдумы РФ Марата Загидуллова и Рафаэля Гималова, Юрия Медведюка — собственника ООО «Метатрон», которому принадлежит 10% акций машхолдинга, и владельца такого же пакета акций Руслана Валитова. С них был взыскан только насчитанная сумма ущерба заводу на 2,76 млрд рублей. Проценты за пользование деньгами на сумму 1,05 млрд рублей по решению суда они возмещать не должны.
В 2011–2016 годах Вагаршак Сарксян занимал пост исполнительного директора ПАО «Мотовилихинские заводы». Арбитражный суд Пермского края 31 августа 2018 года признал ООО «Металлургический завод Камасталь» банкротом. Сейчас в арбитражном суде рассматривается дело об его банкротстве. Заседания по данному делу в ноябре и декабре отложены — до вынесения решения по апелляционной жалобе о взыскании с Сарксяна солидарно с другими лицами 2,7 млрд рублей в бюджет России.