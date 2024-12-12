Эксперты ОМС: Объемы бесплатной медпомощи в 2025 году возрастут

Posted 12 декабря, 07:06
Published 12 декабря, 07:06
Modified 12 декабря, 07:06
Updated 12 декабря, 07:06
Специалисты подробно рассказали о будущих изменениях в системе ОМС и здравоохранении в целом, а также о том, как это отразится на пациентах и медперсонале.
Михаил Пушков, участник рабочей группы по развитию системы ОМС Всероссийского союза страховщиков, сообщил, что финансирование системы ОМС значительно вырастет в следующем году. Это даст возможность расширить число предоставляемых медицинских услуг и улучшить их доступность для граждан, пишет kp.ru.
Бюджет здравоохранения на 2025 год планируют увеличить на 1 триллион рублей, а Федерального фонда обязательного медицинского страхования — на 590 миллиардов рублей. Это поможет решить важные социальные задачи.
Главные направления использования дополнительных средств включают повышение зарплат медицинскому персоналу, проведение диспансеризации и профилактических осмотров, организацию плановой и неотложной госпитализации, предоставление высокотехнологичных медицинских услуг и выполнение реабилитационных мероприятий.
В рамках бюджета системы ОМС на 2025 год предусмотрено обеспечить диспансеризацию и профилактические медосмотры для более 100 миллионов россиян. В программу диспансеризации впервые введут скрининг на хронический гепатит С, также уделят особое внимание вопросам репродуктивного здоровья.
Получить направление на операцию станет проще. Бюджет ФОМС на 2025 год включает средства для проведения как плановых, так и экстренных операций для 27,2 млн пациентов, что больше на 1,2 млн в сравнении с 2024 годом.
Диспансерное наблюдение остаётся важным направлением развития. Бюджет системы ОМС на 2025 год позволит профинансировать диспансерное наблюдение для более чем 37 млн человек, включая 25,4 млн с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 7,6 млн онкопациентов.
Около 390 млрд рублей пойдет на медпомощь онкобольным, что позволит обеспечить лечение для 1,4 млн граждан. Программа реабилитации таких пациентов также учтена в рамках системы ОМС.
Ожидается увеличение выплат медработникам в среднем на 13,2%. Кроме того, в 2025 году планируют трудоустроить около 11 тысяч врачей и 15,2 тысячи представителей среднего медицинского звена.
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин отметил, что бюджет фонда превысит сумму в 4 трлн рублей, а прирост расходов составит 590 млрд рублей, или 15,2%. Благодаря этому увеличению удастся не только сохранить текущие объемы медицинской помощи, но и нарастить их, особенно в области лечения онкозаболеваний, сердечно-сосудистых болезней и гепатита С.