Эксперты ОМС: Объемы бесплатной медпомощи в 2025 году возрастут

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин отметил, что бюджет фонда превысит сумму в 4 трлн рублей, а прирост расходов составит 590 млрд рублей, или 15,2%. Благодаря этому увеличению удастся не только сохранить текущие объемы медицинской помощи, но и нарастить их, особенно в области лечения онкозаболеваний, сердечно-сосудистых болезней и гепатита С.