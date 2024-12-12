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Posted 12 декабря, 02:33

Published 12 декабря, 02:33

Modified 12 декабря, 02:38

Updated 12 декабря, 02:38

Госавтоинспекция Пермского края предупреждает об опасной ситуации на дорогах

Госавтоинспекция предупреждает пермяков о гололедице

12 декабря 2024, 02:33
Фото: 1MI.

Госавтоинспекция Пермского края предупреждает об опасной ситуации на дорогах

Ведомство рекомендует жителям региона соблюдать меры предосторожности.

Ледяной дождь подступил к территории Пермского края, что осложнило ситуацию на дорогах. Вчера вечером, 11 декабря, краевая госавтоинспекция выступила с обращением к автомобилистам. Ведомство рекомендует пермякам рекомендует по возможности исключить поездки на личном транспорте.

В период гололедицы необходимо избегать резких манёвров, а также периодически проверять техническое состояние автомобиля на готовность к неблагоприятным метеоусловиям. Особенно важно обратить внимание на состояние шин и тормозов.

Водителям с малым опытом вождения следует быть предельно осторожным на дорогах. Госавтоинспекция Пермского края в очередной раз напоминает, что соблюдение правил дорожного движения снижает риск автоаварий.

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#Пермь#Дороги#Безопасность дорожного движения#Гололедица#Госавтоинспекция#Автомобилисты
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