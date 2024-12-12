Госавтоинспекция предупреждает пермяков о гололедице

Posted 12 декабря, 02:33
Published 12 декабря, 02:33
Modified 12 декабря, 02:38
Updated 12 декабря, 02:38
Ледяной дождь подступил к территории Пермского края, что осложнило ситуацию на дорогах. Вчера вечером, 11 декабря, краевая госавтоинспекция выступила с обращением к автомобилистам. Ведомство рекомендует пермякам рекомендует по возможности исключить поездки на личном транспорте.
В период гололедицы необходимо избегать резких манёвров, а также периодически проверять техническое состояние автомобиля на готовность к неблагоприятным метеоусловиям. Особенно важно обратить внимание на состояние шин и тормозов.
Водителям с малым опытом вождения следует быть предельно осторожным на дорогах. Госавтоинспекция Пермского края в очередной раз напоминает, что соблюдение правил дорожного движения снижает риск автоаварий.