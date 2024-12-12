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Posted 12 декабря, 16:47

Published 12 декабря, 16:47

Modified 12 декабря, 16:49

Updated 12 декабря, 16:49

ХК «Молот» побеждает на домашнем льду ХК «Кристалл» из Саратова 4:3

ХК «Молот» побеждает на домашнем льду гостей из Саратова

12 декабря 2024, 16:47
Фото: ХК Молот.

ХК «Молот» побеждает на домашнем льду ХК «Кристалл» из Саратова 4:3

Счёт в последнем матче домашней серии по результатам овертайма 4:3.

ХК «Молот» в овертайме вечером 12 декабря переиграл ХК «Кристалл» из Саратова 4:3 (2:2 0:1 1:0 1:0).

Шайбы у пермяков забросили Андрей Малявин, Рауль Акмальдинов, Владислав Картаев и Денис Голубев.

Следующую игру «молотобойцы» проведут в Челябинске, где 17 декабря их встречает местный «Челмет».

Вечером 10 декабря в тяжелой домашней игре «Молот» добыл победу над ЦСК ВВС (Самара). Счет матча — 2:1.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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