ХК «Молот» побеждает на домашнем льду гостей из Саратова

Posted 12 декабря, 16:47
Published 12 декабря, 16:47
Modified 12 декабря, 16:49
Updated 12 декабря, 16:49
ХК «Молот» в овертайме вечером 12 декабря переиграл ХК «Кристалл» из Саратова 4:3 (2:2 0:1 1:0 1:0).
Шайбы у пермяков забросили Андрей Малявин, Рауль Акмальдинов, Владислав Картаев и Денис Голубев.
Следующую игру «молотобойцы» проведут в Челябинске, где 17 декабря их встречает местный «Челмет».
Вечером 10 декабря в тяжелой домашней игре «Молот» добыл победу над ЦСК ВВС (Самара). Счет матча — 2:1.