Инспекция труда начала расследование гибели работника возле ТЦ «Радуга»

Posted 12 декабря, 16:41
Published 12 декабря, 16:41
Modified 12 декабря, 16:43
Updated 12 декабря, 16:43
Инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию смертельного несчастного случая, происшедшего с оператором погрузчика ООО Управляющая компания «Радуга». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как пояснил работодатель, сегодня, 12 декабря, оператор погрузчика выполнял работы по очистке территории от снега возле ТЦ «Радуга», расположенного по ул. 1-я Красноармейская, д. 6. В ходе осуществления работ и управления мини-погрузчиком, работник был раздавлен ковшом, в результате чего погиб.
«В настоящее время формируется комиссия по расследованию смерти работника на рабочем месте в целях установления обстоятельств и причин несчастного случая. Проводится опрос, осмотр, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в том числе режима труда и отдыха. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — пояснил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.
Днем прокуратура Свердловского района Перми взяла на контроль установление обстоятельств несчастного случая с водителем трактора.