Инспекция труда начала расследование гибели работника возле ТЦ «Радуга»

«В настоящее время формируется комиссия по расследованию смерти работника на рабочем месте в целях установления обстоятельств и причин несчастного случая. Проводится опрос, осмотр, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в том числе режима труда и отдыха. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — пояснил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.