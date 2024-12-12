Как сэкономить на лекарствах без лишних нервов: полезный гайд

Обратите внимание на дженерики. Так называют более дешевые аналоги лекарственный препаратов. Например, вместо разрекламированной «Но-шпы» можно приобрести дротаверин, а вместо панадола — парацетамол. Гель от боли в спине и суставах «Вольтарен» при отсутствии противопоказаний можно заменить на более дешевый «Диклофенак». В оригиналах и дженериках содержится одно и то же действующее вещество. Однако следует понимать, что для усвоения в препараты добавляют и вспомогательные вещества: например, стеарат магния, диоксид титана, моногидрат лактозы и другие. У пациента может возникнуть индивидуальная непереносимость этих компонентов, и тогда сэкономить не удастся (или, наоборот, получится). Поэтому необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, а не гадать на кофейной гуще.