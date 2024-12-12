Как сэкономить на лекарствах без лишних нервов: полезный гайд

Posted 12 декабря, 12:36
Published 12 декабря, 12:36
Modified 12 декабря, 12:53
Updated 12 декабря, 12:53
На этой неделе корреспондент Properm.ru обратила внимание на значительную разницу между ценами на одни и те же препараты в разных аптеках Перми. К примеру, используемый в терапии при депрессии и тревожных расстройствах препарат «Селектра» (эсциталопрам 10 мг, 56 шт.) в мобильном приложении аптечной сети «Планета здоровья» может стоить 2,7 тыс. рублей за упаковку. А в приложении другой сети, в аптеке «Живика» — уже около 1,9 тыс. рублей, то есть, на 800 рублей дешевле.
В пресс-службе ФАС России на запрос Properm.ru ответили, что цены на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), не подлежат государственному регулированию. Аптеки имеют право устанавливать их самостоятельно, ориентируясь на соотношение спроса и предложения. ФАС России может вмешаться только в случае возникновения нарушений антимонопольного законодательства.
В территориальном органе Росздравнадзора по Пермскому краю пояснили, что предельные размеры оптовых и розничных надбавок, применяемых к фактическим отпускным ценам производителей на ЖНВЛП, утверждены постановлением регионального министерства тарифного регулирования и энергетики от 18 января 2022 года №1. Препарат «Селектра» (эсциталопрам) не входит в перечень ЖНВЛП, а значит, цены на него не регулируются государством.
Региональный государственный контроль за установлением цен на ЖНВЛП осуществляет министерство здравоохранения Пермского края. Если вы заметили резкий рост цены на ЖНВЛП в аптеке, то можете обратиться с жалобой в Минздрав Прикамья. Ведомство обязано рассмотреть жалобу и дать ответ.
Интересно, что закон «О защите прав потребителей» запретил устанавливать в отношении одного вида товаров разные цены в зависимости от способа их оплаты: за наличный или безналичный расчет. Однако запрета на разные цены на один вид товаров на сайте, в интернет-приложении или в аптеке нет.
Отслеживайте цены на нужные вам препараты. Это удобно делать с помощью интернет-приложений аптек. Как правило, некоторые товары стоят там дешевле, чем при покупке в розницу в какой-либо аптеке. А еще важно сравнивать цены между приложениями: один и тот же препарат может стоить совершенно разных денег, что мы и понаблюдали на примере «Селектры».
Сравнивайте цены в разных филиалах аптечных сетей. Иногда разница в цене в разных филиалах может составлять не десятки, а даже сотни рублей. И тогда есть смысл доехать общественным транспортом до нужного адреса — получится неплохо сэкономить. Если рассмотреть «Селектру», то можно обнаружить, что в аптеках Мотовилихинского района Перми она была гораздо дешевле, чем в аптеках, расположенных в центре города.
Изучайте цены в аптеках в других районах. Иногда стоимость препаратов или витаминов устанавливается выше или ниже в аптечных филиалах, близких к центру города.
Оплачивайте покупки банковской картой и не забудьте про кешбэк. Это возврат небольшого процента от покупок, как правило, его предлагают банки. В приложениях банков ежемесячно устанавливаются новые категории кешбэка, которые можно выбрать. Тогда при покупке лекарства получится вернуть небольшую сумму средств — например, 5% от потраченного.
Обратите внимание на дженерики. Так называют более дешевые аналоги лекарственный препаратов. Например, вместо разрекламированной «Но-шпы» можно приобрести дротаверин, а вместо панадола — парацетамол. Гель от боли в спине и суставах «Вольтарен» при отсутствии противопоказаний можно заменить на более дешевый «Диклофенак». В оригиналах и дженериках содержится одно и то же действующее вещество. Однако следует понимать, что для усвоения в препараты добавляют и вспомогательные вещества: например, стеарат магния, диоксид титана, моногидрат лактозы и другие. У пациента может возникнуть индивидуальная непереносимость этих компонентов, и тогда сэкономить не удастся (или, наоборот, получится). Поэтому необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, а не гадать на кофейной гуще.