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Posted 12 декабря, 07:00

Published 12 декабря, 07:00

Modified 12 декабря, 07:02

Updated 12 декабря, 07:02

Каждый сотый житель Прикамья в 2024 году перенес пневмонию. Расскажем, как не болеть

Каждый сотый житель Прикамья в 2024 году перенес пневмонию. Расскажем, как не болеть

12 декабря 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney.
По данным врачей-инфекционистов, пик заболеваемости микоплазменной пневмонией в Перми пришелся на конец лета.

В Пермском крае медики сейчас наблюдают сезонный рост числа заболевших внебольничными пневмониями, рассказали журналисту Properm.ru в региональном управлении Роспотребнадзора. Эпидемиологи утверждают, что уровень заболеваемости за 11 месяцев в Прикамье выше среднемноголетнего уровня в 1,4 раза (925,7 человек на 100 тыс. населения).

На долю микоплазменных пневмоний приходится 16,8%, большинство заболевших — школьники. При выявлении более двух случаев в одном классе школьники уходят на карантин — на срок до 10 календарных дней.

Как пояснили журналисту Properm.ru в краевой инфекционной больнице, сейчас на лечение в стационар направляются пермяки со «всем спектром сезонных заболеваний — от ОРВИ и коронавирусной инфекции до ангины и менингита». Сезонный всплеск заболеваемости микоплазменной пневмонией в регионе пришелся на конец августа — начала сентября.

Для профилактики этих заболеваний в Роспотребнадзоре рекомендуют пермякам своевременно делать прививки от гриппа, пневмококковой инфекции и гемофильной инфекции, которая также вызывает пневмонию. Все эти прививки можно сделать в поликлинике по месту жительства бесплатно.

Вакцинация против пневмококковой инфекции с 2014 года входит в национальный календарь профилактических прививок и её проводят бесплатно малышам до одного года. Прививку против пневмококковой инфекции можно сделать и в более старшем возрасте. За счет средств краевого бюджета прививки проводятся детям в возрасте от 2 до 5 лет, а также взрослым, относящимся к группам риска (лица, подлежащие призыву на военную службу, лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями легких, лица старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания).

Причиной заболевания могут стать в первую очередь контакт с заболевшими и переохлаждение, этого стоит избегать и особенно в период подъема заболеваемости. В качестве меры предосторожности при контактах с простуженными людьми рекомендуется надевать медицинскую маску.

Кроме того, в качестве мер профилактики против ОРВИ и пневмонии рекомендуют традиционное закаливание, проветривание помещений, соблюдение принципов личной гигиены и здорового образа жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами).

В целом по Пермскому краю в связи с заболеваемостью ОРВИ и внебольничными пневмониями, за неделю с 2 по 8 декабря была частично приостановлена образовательная деятельность 53 групп (0,8% от общего количества групп) в 33 дошкольных организациях, 114 классов (0,8% от общего количества классов) в 51 школе, 15 групп в восьми средних профессиональных организациях (0,7% от общего количество).

Микоплазменная пневмония: что за болезнь и почему о ней сколько говорят сейчас
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#Общество#Грипп#Эпидемия гриппа#Эпидемия#Пневмония#Эпидемия ОРВИ#Центр гигиены и эпидемиологии#Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае#Санитарно-эпидемиологическое благополучие
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