Каждый сотый житель Прикамья в 2024 году перенес пневмонию. Расскажем, как не болеть

Вакцинация против пневмококковой инфекции с 2014 года входит в национальный календарь профилактических прививок и её проводят бесплатно малышам до одного года. Прививку против пневмококковой инфекции можно сделать и в более старшем возрасте. За счет средств краевого бюджета прививки проводятся детям в возрасте от 2 до 5 лет, а также взрослым, относящимся к группам риска (лица, подлежащие призыву на военную службу, лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями легких, лица старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания).